Трамп планирует сделать английский официальным языком США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, который впервые сделает английский язык официальным в стране. Сейчас такого языка в стране нет.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

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Как отмечает издание, за почти 250 лет существования США на федеральном уровне в стране не был определен официальный национальный язык. В США говорят на сотнях языков, что является результатом длительной иммиграционной истории со всего мира.

Исполнительный указ отменит федеральное требование, введенное бывшим президентом Биллом Клинтоном, согласно которому государственные учреждения и другие получатели федерального финансирования должны предоставлять языковую поддержку лицам, не владеющим английским, сообщают в Белом доме.

Однако, по информации, предоставленной The Wall Street Journal, учреждения все еще будут иметь возможность предоставлять документы и услуги на других языках. В документе указано, что целью признания английского языка национального уровня является "укрепление единства, повышение эффективности правительственной работы и содействие гражданской активности".

Трамп делает акцент на борьбе с нелегальной иммиграцией

WSJ отмечает, что Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией ключевым аспектом своей политики на посту президента и пообещал осуществить крупнейшую депортацию в истории США.

Во время избирательной кампании Трамп утверждал, что мигрантов, не владеющих английским, "отправляют" в такие города, как Спрингфилд, Огайо, и выражал обеспокоенность по поводу того, что ученики-мигранты, не знающие английского, испытывают трудности в общении на уроках.

"В нашу страну прибывают языки. У нас нет ни одного преподавателя на всю нацию, который бы говорил на этом языке. Это просто невероятно — они имеют языки, о которых в этой стране никто никогда не слышал. Это очень ужасно", — говорил он в прошлом году.

Издание добавляет, что хотя в США нет официального языка, для получения гражданства заявители должны сдать тест, подтверждающий их способность читать, писать и разговаривать на английском.

Напомним, член Палаты представителей США Жасмин Крокетт раскритиковала Трампа из-за нежелания прямо признать, что Россия напала на Украину.

Тем временем в США назревает скандал среди военных после решения Дональда Трампа уволить председателя Объединенного комитета начальников штабов и других высших офицеров.