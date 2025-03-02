Трамп підписав указ і визнав англійську офіційною мовою США на національному рівні

Дональд Трамп підписує папери. Фото: REUTERS/POL NAMER

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що оголошує англійську офіційною мовою Сполучених Штатів. тепер її визнано на національному рівні.

Про це повідомляє CNN.

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"Національна мова є основою єдиного і згуртованого суспільства, і Сполучені Штати зміцнюються завдяки громадянам, які можуть вільно обмінюватися ідеями однією спільною мовою", — йдеться в указі.

CNN пише, що це перший випадок в історії Америки, коли офіційну мову було призначено на національному рівні. Так, наказ скасовує мандат, підписаний колишнім президентом Біллі Клінтоном, який вимагав від агентств надавати допомогу особам, які не розмовляють англійською. Водночас агентствам, як і раніше, дозволено пропонувати послуги іншими мовами.

"Для сприяння єдності, розвитку спільної американської культури для всіх громадян, забезпечення послідовності в роботі уряду і створення шляху до цивільної участі в інтересах Америки, щоб федеральний уряд визначив одну — і тільки одну — офіційну мову", - ідеться в тексті указу.

У свою чергу, у п'ятницю, лідер демократів Палати представників Хакім Джеффріс розкритикував очікуваний крок, заявивши, що указ може не витримати критики в суді і що заохочення використання однієї мови зробить США менш конкурентоспроможними на світовій арені.

"Як і у випадку з десятками інших указів і вжитих дій, нам доведеться перевірити, чи відповідають його дії закону і Конституції Сполучених Штатів, і якщо це не так, я впевнений, що вони будуть притягнуті до відповідальності", — заявив демократ із Нью-Йорка.

Нагадаємо, що у виданні "Голос Америки" почалося внутрішнє розслідування. Зокрема, там виявляють журналістів, які критикували президента США Дональда Трампа.

Також ми писали, що після перепалки президента України Володимира Зеленського та глави Білого дому Трампа, сенатор-демократ Сет Моултон назвав американського лідера "боягузом" і "маріонеткою" російського диктатора Володимира Путіна.