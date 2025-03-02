Трамп подписал указ и признал английский официальным языком США на национальном уровне

Трамп подписал указ, признав английский официальным языком США
Президент США Дональд Трамп подписал указ, объявляющий английский официальным языком Соединенных Штатов. теперь он признан на национальном уровне.
Об этом сообщает CNN.
Английский стал официальным языком США
"Национальный язык является основой единого и сплоченного общества, и Соединенные Штаты укрепляются благодаря гражданам, которые могут свободно обмениваться идеями на одном общем языке", — говорится в указе.
CNN пишет, что это первый случай в истории Америки, когда официальный язык был назначен на национальном уровне. Так, приказ отменяет мандат, подписанный бывшим президентом Билли Клинтоном, который требовал от агентств предоставлять помощь лицам, не говорящим по-английски. В то же время агентствам по-прежнему разрешено предлагать услуги на других языках.
"Для содействия единству, развития общей американской культуры для всех граждан, обеспечения последовательности в работе правительства и создания пути к гражданскому участию в интересах Америки, чтобы федеральное правительство определило один — и только один — официальный язык", — сказано в тексте указа.
В свою очередь, в пятницу, лидер демократов Палаты представителей Хаким Джеффрис раскритиковал ожидаемый шаг, заявив, что указ может не выдержать критики в суде и что поощрение использования одного языка сделает США менее конкурентоспособными на мировой арене.
"Как и в случае с десятками других указов и предпринятых действий, нам придется проверить, соответствуют ли его действия закону и Конституции Соединенных Штатов, и если это не так, я уверен, что они будут привлечены к ответственности", — заявил демократ из Нью-Йорка.
Напомним, что в издании "Голос Америки" началось внутреннее расследование. В частности, там выявляют журналистов, которые критиковали президента США Дональда Трампа.
Также мы писали, что после перепалки президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Трампа, сенатор-демократ Сэт Моултон назвал американского лидера "трусом" и "марионеткой" российского диктатора Владимира Путина.
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