Трамп подписал указ и признал английский официальным языком США на национальном уровне

Дональд Трамп подписывает бумаги. Фото: REUTERS/POL NAMER

Президент США Дональд Трамп подписал указ, объявляющий английский официальным языком Соединенных Штатов. теперь он признан на национальном уровне.

Об этом сообщает CNN.

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"Национальный язык является основой единого и сплоченного общества, и Соединенные Штаты укрепляются благодаря гражданам, которые могут свободно обмениваться идеями на одном общем языке", — говорится в указе.

CNN пишет, что это первый случай в истории Америки, когда официальный язык был назначен на национальном уровне. Так, приказ отменяет мандат, подписанный бывшим президентом Билли Клинтоном, который требовал от агентств предоставлять помощь лицам, не говорящим по-английски. В то же время агентствам по-прежнему разрешено предлагать услуги на других языках.

"Для содействия единству, развития общей американской культуры для всех граждан, обеспечения последовательности в работе правительства и создания пути к гражданскому участию в интересах Америки, чтобы федеральное правительство определило один — и только один — официальный язык", — сказано в тексте указа.

В свою очередь, в пятницу, лидер демократов Палаты представителей Хаким Джеффрис раскритиковал ожидаемый шаг, заявив, что указ может не выдержать критики в суде и что поощрение использования одного языка сделает США менее конкурентоспособными на мировой арене.

"Как и в случае с десятками других указов и предпринятых действий, нам придется проверить, соответствуют ли его действия закону и Конституции Соединенных Штатов, и если это не так, я уверен, что они будут привлечены к ответственности", — заявил демократ из Нью-Йорка.

Напомним, что в издании "Голос Америки" началось внутреннее расследование. В частности, там выявляют журналистов, которые критиковали президента США Дональда Трампа.

Также мы писали, что после перепалки президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Трампа, сенатор-демократ Сэт Моултон назвал американского лидера "трусом" и "марионеткой" российского диктатора Владимира Путина.