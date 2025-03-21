Ліквідація Департаменту освіти у США — Трамп підписав указ

Дональд Трамп показує указ про закриття Департаменту освіти. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти США. Профспілка, яка представляє працівників відомства, обурена діями американського лідера.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що під час підписання указу біля Трампа у Білому домі сиділи маленькі діти, які одночасно підписували папери в теці.

Діти біля Трампа під час підписання указу. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Діти біля Трампа під час підписання указу. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Діти біля Трампа під час підписання указу. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Сам президент пояснив своє рішення тим, що 45 років після створення цього департаменту США "витрачають на нього набагато більше грошей, ніж будь-які інші країни". Однак попри це Америка внизу списку в питанні успішності освіти.

Також відомо, що в рамках реорганізації планується передати управління громадянськими правами у сфері освіти під контроль Мін'юсту США та передати студентські кредити у відання Мінфіну США.

Реакція на указ

Водночас профспілка, яка представляє працівників Департаменту освіти, обурена такими діями Трампа. Там кажуть, що відомство надає підтримку малозабезпеченим учням і фінансування школи, які не могли б надавати послуги учням з обмеженими можливостями.

Генеральний директор юридичної організації Democracy Forward Скай Перріман заявив, що проти цієї дії будуть подавати позов та використають всі правові інструменти, щоб "забезпечити повний захист прав учнів, вчителів та сімей".

Водночас президент Американської федерації державних службовців Еверетт Келлі наголосив, що "директива Трампа про ліквідацію цього невеликого, але потужного відомства зруйнує систему освіти і завдасть шкоди майбутнім поколінням студентів".

Нагадаємо, 15 березня Трамп підписав указ про ліквідацію семи агентств. Це стосується, зокрема, компанії яка контролює "Голос Америки" та інші фінансовані урядом ЗМІ.

Крім того, США виходять з групи розслідування про вторгнення в Україну. ЗМІ зазначають, що таким чином Америка зняла з Росії всі звинувачення за війну.