Ликвидация Департамента образования в США — Трамп подписал указ

Дональд Трамп показывает указ о закрытии Департамента образования. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Департамента образования США. Профсоюз, представляющий работников ведомства, возмущен действиями американского лидера.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что во время подписания указа возле Трампа в Белом доме сидели маленькие дети, которые одновременно подписывали бумаги в папке.

Дети возле Трампа во время подписания указа. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Дети возле Трампа во время подписания указа. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Дети возле Трампа во время подписания указа. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Сам президент объяснил свое решение тем, что 45 лет после создания этого департамента США "тратят на него гораздо больше денег, чем любые другие страны". Однако несмотря на это Америка внизу списка в вопросе успешности образования.

Также известно, что в рамках реорганизации планируется передать управление гражданскими правами в сфере образования под контроль Минюста США и передать студенческие кредиты в ведение Минфина США.

Реакция на указ

В то же время профсоюз, представляющий работников Департамента образования, возмущен такими действиями Трампа. Там говорят, что ведомство оказывает поддержку малообеспеченным ученикам и финансирование школы, которые не могли бы предоставлять услуги ученикам с ограниченными возможностями.

Генеральный директор юридической организации Democracy Forward Скай Перриман заявил, что против этого действия будут подавать иск и используют все правовые инструменты, чтобы "обеспечить полную защиту прав учеников, учителей и семей".

В то же время президент Американской федерации государственных служащих Эверетт Келли отметил, что "директива Трампа о ликвидации этого небольшого, но мощного ведомства разрушит систему образования и нанесет ущерб будущим поколениям студентов".

Напомним, 15 марта Трамп подписал указ о ликвидации семи агентств. Это касается, в частности, компании которая контролирует "Голос Америки" и другие финансируемые правительством СМИ.

Кроме того, США выходят из группы расследования о вторжении в Украину. СМИ отмечают, что таким образом Америка сняла с России все обвинения за войну.