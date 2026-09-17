Трамп згадав убиту українку Ірину Заруцьку під час мітингу

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп 17 вересня під час передвиборчого мітингу в місті Гастонія, штат Північна Кароліна, згадав убиту українку Ірину Заруцьку. Він виступав на підтримку республіканського кандидата в Сенат США Майкла Вотлі. Під час промови Трамп розповів про 23-річну українку, яка була вбита у поїзді в Шарлотті.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Трамп згадав Ірину Заруцьку

За його словами, Ірина Заруцька приїхала до США через війну в Україні, однак загинула вже на території Північної Кароліни.

"Ірина Заруцька їхала додому потягом у Шарлотті, втікши з охопленої війною України… Вона була нажахана Україною, але знаєте що? Коли вона сіла в той потяг, вона була нажахана бути там. Вона не хотіла бути там. Вона зайшла, згорнулася на сидінні. Вона просто хотіла сховатися. Їй було страшніше в тому потязі в Північній Кароліні, ніж в Україні під ракетами й бомбами…", — заявив Трамп.

Ірина Заруцька загинула 22 серпня 2025 року у вагоні потяга в Шарлотті. Українці було 23 роки.

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Під час мітингу Трамп також говорив про ситуацію зі злочинністю у Північній Кароліні та підтримував Майкла Вотлі, який балотується до Сенату США.

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 серпня у 2025 році в Північній Кароліні загинула 23-річна українська біженка Ірина Заруцька. Дівчина отримала смертельні ножові поранення на зупинці швидкісного трамвая в Шарлотті, а поліція затримала 34-річного підозрюваного Декарлоса Брауна.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 вересня Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України впливає на зростання цін на дизельне пальне. За його словами, ситуація має змінитися після завершення війни, яку він назвав найскладнішою з тих, що йому, за його словами, вдалося завершити.