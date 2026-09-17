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Главная Новости дня Трамп во время митинга в США вспомнил убитую украинку Ирину Заруцкую

Трамп во время митинга в США вспомнил убитую украинку Ирину Заруцкую

Ua ru
17 сентября 2026 19:56
Трамп вспомнил об убитой украинке Ирине Заруцкой во время митинга
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп 17 сентября во время предвыборного митинга в городе Гастония, штат Северная Каролина, упомянул убитую украинку Ирину Заруцкую. Он выступал в поддержку республиканского кандидата в Сенат США Майкла Уотли. Во время выступления Трамп рассказал о 23-летней украинке, которая была убита в поезде в Шарлотте.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Трамп вспомнил Ирину Заруцкую

По его словам, Ирина Заруцкая приехала в США из-за войны в Украине, однако погибла уже на территории Северной Каролины.

"Ирина Заруцкая ехала домой на поезде в Шарлотте, сбежав из охваченной войной Украины… Она была напугана Украиной, но знаете что? Когда она села в тот поезд, она была напугана тем, что оказалась там. Она не хотела быть там. Она вошла, сжалась на сиденье. Она просто хотела спрятаться. Ей было страшнее в том поезде в Северной Каролине, чем в Украине под ракетами и бомбами…", — заявил Трамп.

Ирина Заруцкая погибла 22 августа 2025 года в вагоне поезда в Шарлотте. Украинке было 23 года.

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Во время митинга Трамп также говорил о ситуации с преступностью в Северной Каролине и поддержал Майкла Уотли, баллотирующегося в Сенат США.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 августа в 2025 году в Северной Каролине погибла 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая. Девушка получила смертельные ножевые ранения на остановке скоростного трамвая в Шарлотте, а полиция задержала 34-летнего подозреваемого Декарлоса Брауна.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 сентября Дональд Трамп заявил, что война России против Украины влияет на рост цен на дизельное топливо. По его словам, ситуация должна измениться после окончания войны, которую он назвал самой сложной из тех, которые ему, по его словам, удалось завершить.

США митинг Дональд Трамп Криминал преступление
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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