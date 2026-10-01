Трамп оголосив про повне виведення американських військ з Іраку

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США завершили виведення своїх військових з Іраку, де остання американська місія тривала з 2014 року. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав завершення операції перемогою для Вашингтона та Багдада і заявив, що американські військові виконали завдання з боротьби проти ІДІЛ.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву президента США.

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Ірак святкував вивід військ США. Фото: Reuters

Трамп оголосив про завершення місії США в Іраку

Трамп повідомив, що останні американські військові залишають Ірак. Він нагадав, що війська США вперше увійшли до країни у 2003 році, а у 2014-му повернулися для участі в операції проти терористичного угруповання ІДІЛ.

"Цей день є перемогою для Сполучених Штатів, перемогою для Іраку та вирішальною перемогою над ІДІЛ", — заявив Трамп.

За його словами, американські сили прибули до Іраку для боротьби з халіфатом, якого, за твердженням Трампа, більше не існує.

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Трамп також заявив, що підтримує нового прем'єр-міністра Іраку Алі аль-Заїді. Президент США назвав його "видатною людиною" та розраховує на подальшу успішну співпрацю.

Зазначимо, що після заяви Трампа в Іраку місцеві жителі та військові святкували всю ніч.

Після початку військової операції проти Саддама Хусейна у 2003 році основні сили США залишили Ірак у 2011-му. Проте вже у 2014 році американські військові повернулися до країни у складі міжнародної коаліції для боротьби з ІДІЛ.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що спецпосланець США Джон Коул запропонував Трампу послабити санкції проти Росії в обмін на звільнення політичних в'язнів. Ініціатива перебуває на початковому етапі, а Трамп погодився спробувати такий підхід.

Також Новини.LIVE писав, що, за словами посла США в Китаї Девіда Пердью, Трамп запитував Сі Цзіньпіна, чи зацікавлений Пекін у придбанні американської зброї.