Трамп оголосив про повне виведення американських військ з Іраку

Трамп оголосив про повне виведення військ США з Іраку
США завершили виведення своїх військових з Іраку, де остання американська місія тривала з 2014 року. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав завершення операції перемогою для Вашингтона та Багдада і заявив, що американські військові виконали завдання з боротьби проти ІДІЛ.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву президента США.
Трамп оголосив про завершення місії США в Іраку
Трамп повідомив, що останні американські військові залишають Ірак. Він нагадав, що війська США вперше увійшли до країни у 2003 році, а у 2014-му повернулися для участі в операції проти терористичного угруповання ІДІЛ.
"Цей день є перемогою для Сполучених Штатів, перемогою для Іраку та вирішальною перемогою над ІДІЛ", — заявив Трамп.
За його словами, американські сили прибули до Іраку для боротьби з халіфатом, якого, за твердженням Трампа, більше не існує.
Трамп також заявив, що підтримує нового прем'єр-міністра Іраку Алі аль-Заїді. Президент США назвав його "видатною людиною" та розраховує на подальшу успішну співпрацю.
Зазначимо, що після заяви Трампа в Іраку місцеві жителі та військові святкували всю ніч.
Після початку військової операції проти Саддама Хусейна у 2003 році основні сили США залишили Ірак у 2011-му. Проте вже у 2014 році американські військові повернулися до країни у складі міжнародної коаліції для боротьби з ІДІЛ.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що спецпосланець США Джон Коул запропонував Трампу послабити санкції проти Росії в обмін на звільнення політичних в'язнів. Ініціатива перебуває на початковому етапі, а Трамп погодився спробувати такий підхід.
Також Новини.LIVE писав, що, за словами посла США в Китаї Девіда Пердью, Трамп запитував Сі Цзіньпіна, чи зацікавлений Пекін у придбанні американської зброї.