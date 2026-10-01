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Главная Новости дня Трамп объявил о полном выводе войск США из Ирака

Трамп объявил о полном выводе войск США из Ирака

Ua ru
1 октября 2026 08:42
Трамп объявил о полном выводе американских войск из Ирака
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США завершили вывод своих войск из Ирака, где последняя американская миссия продолжалась с 2014 года. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал завершение операции победой для Вашингтона и Багдада и заявил, что американские военные выполнили задачу по борьбе с ИГИЛ.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента США.

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Ирак праздновал вывод войск США. Фото: Reuters

Трамп объявил о завершении миссии США в Ираке

Трамп сообщил, что последние американские военные покидают Ирак. Он напомнил, что войска США впервые вошли в страну в 2003 году, а в 2014-м вернулись для участия в операции против террористической группировки ИГИЛ.

"Этот день является победой для Соединенных Штатов, победой для Ирака и решающей победой над ИГИЛ", — заявил Трамп.

По его словам, американские силы прибыли в Ирак для борьбы с халифатом, которого, по утверждению Трампа, больше не существует.

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В Ираке даже запустили салют. Фото: Reuters

Трамп также заявил, что поддерживает нового премьер-министра Ирака Али аль-Заиди. Президент США назвал его "выдающимся человеком" и рассчитывает на дальнейшее успешное сотрудничество.

Отметим, что после заявления Трампа в Ираке местные жители и военные праздновали всю ночь.

После начала военной операции против Саддама Хусейна в 2003 году основные силы США покинули Ирак в 2011-м. Однако уже в 2014 году американские военные вернулись в страну в составе международной коалиции для борьбы с ИГИЛ.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что спецпосланник США Джон Коул предложил Трампу ослабить санкции против России в обмен на освобождение политических заключенных. Инициатива находится на начальном этапе, а Трамп согласился попробовать такой подход.

Также Новини.LIVE писал, что, по словам посла США в Китае Дэвида Пердью, Трамп спрашивал Си Цзиньпина, заинтересован ли Пекин в приобретении американского оружия.

США Дональд Трамп Ирак Ближний Восток армия США
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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