Трамп заявив, що США побудують два нові лінкори

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що схвалив план з будівництва двох нових лінкорів для ВМС США. За його словами, вони будуть найшвидшими і найпотужнішими у світі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що сказав Трамп про нові лінкори

Варто зазначити, що на виступі Трампа перед журналістами були також глава Пентагону Піт Хегсет, міністр військово-морських сил Джон Фелан і держсекретар Марко Рубіо. Що ж стосується лінкорів, Трамп заявив таке:

"Вони будуть найшвидшими, найбільшими і в рази, у 100 разів потужнішими за будь-який лінкор, коли-небудь побудований... Вони трохи довші... Ці передові судна будуть одними з найбільш смертоносних кораблів для ведення надводної війни. Кожен із них буде найбільшим бойовим кораблем в історії нашої країни, найбільшим бойовим кораблем в історії світу, який коли-небудь будувався", — сказав президент США.

За словами Трампа, йдеться про 10 кораблів, але початок буде з будівництва двох. При цьому він додав, що в його планах — побудувати до 25 нових лінкорів.

Також глава Білого дому розповів, що нові лінкори будуть озброєні на найвищому рівні. Зокрема, вони будуть носіями нової лазерної зброї і навіть ядерних крилатих ракет.

"Лінкори будуть озброєні на найвищому рівні — як артилерією, так і ракетами. На них також будуть розміщені гіперзвукові озброєння, безліч гіперзвукових систем, сучасні електричні рельсотрони і навіть потужні бойові лазери, про які ви вже почали читати. У нас є лазери, при наведенні яких на ціль вона просто знищується. Це будуть найдосконаліші лазери у світі, і найсучасніші лазерні системи у світі будуть встановлені на лінкорах, які ми будуємо. Крім того, вони нестимуть ядерні крилаті ракети морського базування, які зараз перебувають у розробці і будуть введені в дію досить швидко. Вони вже розробляються і довели свою надзвичайно високу смертоносність", — додав Трамп.

Нагадаємо, кілька днів тому Дональд Трамп підписав законопроєкт про оборонний бюджет США з рекордною сумою майже в 1 трлн доларів.

Також ми писали, що нещодавно президент США заявив, що Венесуела забрала у Вашингтона права на нафту, тому Сполучені Штати мають намір їх повернути. При цьому паралельно Трамп влаштував морську блокаду для Венесуели.