Трамп заявил, что США построят два новых линкора

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил план по строительству двух новых линкоров для ВМС США. По его словам, они будут самыми быстрыми и мощными в мире.

Что сказал Трамп о новых линкорах

Стоит отметить, что на выступлении Трампа перед журналистами были также глава Пентагона Пит Хегсет, министр военно-морских сил Джон Фелан и госсекретарь Марко Рубио. Что же касается линкоров, Трамп заявил следующее:

"Они будут самыми быстрыми, самыми большими и в разы, в 100 раз мощнее любого линкора, когда-либо построенного… Они чуть-чуть длиннее… Эти передовые суда будут одними из самых смертоносных кораблей для ведения надводной войны. Каждый из них будет крупнейшим боевым кораблем в истории нашей страны, крупнейшим боевым кораблем в истории мира, когда-либо построенным", — сказал президент США.

По словам Трампа, речь идет о 10 кораблях, но начало будет со строительства двух. При этом он добавил, что в его планах — построить до 25 новых линкоров.

Также глава Белого дома рассказал, что новые линкоры будут вооружены на самом высшем уровне. В частности, они будут носителями нового лазерного оружия и даже ядерных крылатых ракет.

"Линкоры будут вооружены на самом высоком уровне — как артиллерией, так и ракетами. На них также будут размещены гиперзвуковые вооружения, множество гиперзвуковых систем, современные электрические рельсотроны и даже мощные боевые лазеры, о которых вы уже начали читать. У нас есть лазеры, при наведении которых на цель она просто уничтожается. Это будут самые совершенные лазеры в мире, и самые современные лазерные системы в мире будут установлены на линкорах, которые мы строим. Кроме того, они будут нести ядерные крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас находятся в разработке и будут введены в строй довольно быстро. Они уже разрабатываются и доказали свою чрезвычайно высокую смертоносность", — добавил Трамп.

