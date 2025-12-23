Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп объявил строительство новейших линкоров

Трамп объявил строительство новейших линкоров

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 02:15
Трамп заявил, что США построят два новых линкора
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил план по строительству двух новых линкоров для ВМС США. По его словам, они будут самыми быстрыми и мощными в мире.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Трамп о новых линкорах

Стоит отметить, что на выступлении Трампа перед журналистами были также глава Пентагона Пит Хегсет, министр военно-морских сил Джон Фелан и госсекретарь Марко Рубио. Что же касается линкоров, Трамп заявил следующее:

"Они будут самыми быстрыми, самыми большими и в разы, в 100 раз мощнее любого линкора, когда-либо построенного… Они чуть-чуть длиннее… Эти передовые суда будут одними из самых смертоносных кораблей для ведения надводной войны. Каждый из них будет крупнейшим боевым кораблем в истории нашей страны, крупнейшим боевым кораблем в истории мира, когда-либо построенным", — сказал президент США.

По словам Трампа, речь идет о 10 кораблях, но начало будет со строительства двух. При этом он добавил, что в его планах — построить до 25 новых линкоров.

Также глава Белого дома рассказал, что новые линкоры будут вооружены на самом высшем уровне. В частности, они будут носителями нового лазерного оружия и даже ядерных крылатых ракет.

"Линкоры будут вооружены на самом высоком уровне — как артиллерией, так и ракетами. На них также будут размещены гиперзвуковые вооружения, множество гиперзвуковых систем, современные электрические рельсотроны и даже мощные боевые лазеры, о которых вы уже начали читать. У нас есть лазеры, при наведении которых на цель она просто уничтожается. Это будут самые совершенные лазеры в мире, и самые современные лазерные системы в мире будут установлены на линкорах, которые мы строим. Кроме того, они будут нести ядерные крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас находятся в разработке и будут введены в строй довольно быстро. Они уже разрабатываются и доказали свою чрезвычайно высокую смертоносность", — добавил Трамп.

Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете США с рекордной суммой почти в 1 трлн долларов.

Также мы писали, что недавно президент США заявил, что Венесуэла забрала у Вашингтона права на нефть, поэтому Соединенные Штаты намерены их вернуть. При этом параллельно Трамп устроил морскую блокаду для Венесуэлы.

США Дональд Трамп корабль ракеты угроза кораблей ракетоноситель
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации