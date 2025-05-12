Трамп підпише указ про зниження цін на ліки в США до 80%

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише один із "найпослідовніших указів" у медичній політиці країни — йдеться про радикальне зниження цін на рецептурні препарати. За його словами, американці роками переплачували у 5–10 разів більше за ті самі ліки, які за кордоном коштують значно дешевше.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

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Він наголосив, що фармацевтичні корпорації роками виправдовували завищені ціни витратами на дослідження та розвиток, але насправді американські споживачі оплачували ці витрати одноосібно.

"Протягом багатьох років світ дивувався, чому ліки та фармацевтичні препарати, що відпускаються за рецептом у Сполучених Штатах Америки, коштують набагато дорожче, ніж у будь-якій іншій країні, іноді в п'ять-десять разів дорожче, ніж ті самі ліки, вироблені в тій самій лабораторії чи на тому самому заводі тією самою компанією? Це завжди було важко пояснити і дуже незручно, тому що, по суті, не існувало правильної або законної відповіді. Фармацевтичні чи лікарські компанії роками стверджували, що це були витрати на дослідження і розвиток, і що всі ці витрати були і будуть, без жодної на те причини, покладені на "лохів" Америки", — пише Трамп.

Дональд Трамп наголосив, що нова ініціатива дозволить не лише знизити витрати на ліки для громадян США на 30–80%, а й принесе державі трильйони доларів заощаджень.

"Ми збираємося робити правильні речі, те, за що демократи боролися протягом багатьох років. Тому я радий оголосити, що завтра вранці, о 09:00, в Білому домі я підпишу один з найпослідовніших указів в історії нашої країни. Ціни на ліки та фармацевтичні препарати, що відпускаються за рецептом, будуть знижені майже негайно, від 30% до 80%. Вони зростуть по всьому світу, щоб вирівняти і, вперше за багато років, принести справедливість в Америку! Я запроваджу політику національного режиму найбільшого сприяння, згідно з якою Сполучені Штати платитимуть таку ж ціну, як і країна, яка платить найнижчу ціну в будь-якій точці світу", — написав Дональд Трамп.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

Чинна система переговорів про ціни на ліки була створена вже за адміністрації Джо Байдена у 2022 році в межах закону про зниження інфляції. Однак вона поки не стосується препаратів, які призначаються лікарями, хоча наступні етапи реформи можуть це змінити.

Нагадаємо, нещодавно пресслужба Білого дому оприлюднила заяву, де йшлося про укладання нової торговельної угоди між США та Китаєм.

Також Дональд Трамп відреагував на потенційні переговори між Україною та Росією.