Трамп подпишет указ о снижении цен на лекарства в США до 80%

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет один из самых "последовательных указов" в медицинской политике страны — речь идет о радикальном снижении цен на рецептурные препараты. По его словам, американцы годами переплачивали в 5-10 раз больше за те же лекарства, которые за рубежом стоят значительно дешевле.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

Реклама

Читайте также:

Трамп хочет сэкономить триллионы долларов США благодаря ценам на препараты

Он отметил, что фармацевтические корпорации годами оправдывали завышенные цены затратами на исследования и развитие, но на самом деле американские потребители оплачивали эти расходы единолично.

"В течение многих лет мир удивлялся, почему лекарства и фармацевтические препараты, отпускаемые по рецепту в Соединенных Штатах Америки, стоят намного дороже, чем в любой другой стране, иногда в пять-десять раз дороже, чем те же лекарства, произведенные в той же лаборатории или на том же заводе той же компанией? Это всегда было трудно объяснить и очень неудобно, потому что, по сути, не существовало правильного или законного ответа. Фармацевтические или лекарственные компании годами утверждали, что это были расходы на исследования и развитие, и все эти расходы были и будут, без всякой на то причины, возложены на "лохов" Америки", — пишет Трамп.

Дональд Трамп подчеркнул, что новая инициатива позволит не только снизить расходы на лекарства для граждан США на 30-80%, но и принесет государству триллионы долларов сбережений.

"Мы собираемся делать правильные вещи, то, за что демократы боролись в течение многих лет. Поэтому я рад объявить, что завтра утром, в 9:00 в Белом доме, я подпишу один из самых последовательных указов в истории нашей страны. Цены на лекарства и фармацевтические препараты, отпускаемые по рецепту, будут снижены почти немедленно, от 30% до 80%. Они вырастут по всему миру, чтобы выровнять и, впервые за много лет, принести Справедливость в Америку! Я введу политику национального режима наибольшего благоприятствования, согласно которой Соединенные Штаты будут платить такую же цену, как и страна, которая платит самую низкую цену в любой точке мира", — написал Дональд Трамп.

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Действующая система переговоров о ценах на лекарства была создана уже при администрации Джо Байдена в 2022 году в рамках Закона о снижении инфляции. Однако она пока не касается препаратов, которые назначаются врачами, хотя следующие этапы реформы могут это изменить.

Напомним, недавно пресс-служба Белого дома обнародовала заявление, где говорилось о заключении нового торгового соглашения между США и Китаем.

Также Дональд Трамп отреагировал на потенциальные переговоры между Украиной и Россией