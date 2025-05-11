Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на перемовини в Туреччині

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Україна має негайно погодитися на перемовини з Росією в Туреччині. Це дозволить зрозуміти, чи взагалі можлива домовленість про завершення війни.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у Truth Social в неділю, 11 травня.

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За словами Трампа, Путін не прагне формальної угоди про припинення вогню, а хоче прямих переговорів.

"Президент Росії Путін не хоче укладати Угоду про припинення вогню з Україною, натомість він прагне провести зустріч у четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кровопролиття. Україна має погодитися на це негайно", — йдеться у повідомленні.

Американський лідер підкреслив, що такі переговори дозволять зрозуміти, чи взагалі можлива домовленість про завершення війни. У разі провалу, додав Трамп, США та європейські союзники чітко знатимуть, як діяти далі.

"Я починаю сумніватися, що Україна піде на угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні — війні, яку не вдалося б виграти, навіть приблизно, без Сполучених Штатів Америки. Проведіть зустріч негайно!" — підсумував Трамп.

Повідомлення Трампа у Truth Social

Нагадаємо, у ніч проти 11 травня російський диктатор Володимир Путін виступив із пропозицією поновити переговорний процес з Україною на основі стамбульських домовленостей 2022 року. Відновити діалог він хоче вже 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що будь-яке завершення війни має починатися з повного припинення вогню.