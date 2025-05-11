Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры в Турции

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции. Это позволит понять, вообще возможна ли договоренность о завершении войны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social в воскресенье, 11 мая.

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По словам Трампа, Путин не стремится к формальному соглашению о прекращении огня, а хочет прямых переговоров.

"Президент России Путин не хочет заключать Соглашение о прекращении огня с Украиной, зато он стремится провести встречу в четверг, в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна согласиться на это немедленно", — говорится в сообщении.

Американский лидер подчеркнул, что такие переговоры позволят понять, вообще возможна ли договоренность о завершении войны. В случае провала, добавил Трамп, США и европейские союзники четко будут знать, как действовать дальше.

"Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне — войне, которую не удалось бы выиграть, даже приблизительно, без Соединенных Штатов Америки. Проведите встречу немедленно!" — подытожил Трамп.

Сообщение Трампа в Truth Social

Напомним, в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин выступил с предложением возобновить переговорный процесс с Украиной на основе стамбульских договоренностей 2022 года. Возобновить диалог он хочет уже 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любое завершение войны должно начинаться с полного прекращения огня.