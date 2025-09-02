Літак Урсули фон дер Ляєн заглушили — Дональд Трамп відреагував

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент із літаком голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, який змушений був екстрено сісти в Болгарії через проблеми з GPS. До ситуації вважають причетними Росію.

Американський лідер висловився про інцидент під час брифінгу в Білому домі у вівторок, 2 вересня.

Реклама

Читайте також:

Трамп відреагував на випадок з літаком Урсули фон дер Ляєн

Очільник Білого дому зазначив, що вони занепокоєні обставинами.

"У неї трапилась доволі цікава подія. Вона видатна жінка. НАТО занепокоєне цим, думаю, ми також", — зазначив Трамп.

Однак водночас він наголосив, що точна причина збою GPS залишається невідомою.

"У неї навіть забрали можливість користуватися телефоном. Знаєте, іноді це може бути й на краще. Якби таке трапилось зі мною, я був би радий", — додав президент США.

Нагадаємо, 1 вересня літак Урсули фон дер Ляєн здійснив аварійну посадку в Болгарії через російське втручання, яке вивело з ладу систему GPS. Пілоту довелося орієнтуватися за паперовими картами. На інцидент відреагував прессекретар Кремля Дмитро Пєсков та заявив, що Росія нібито не має стосунку до цього.

Також ми писали, що під час брифінгу Дональд Трамп пообіцяв найближчими днями розкрити нові деталі про війну в Україні.