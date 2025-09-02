Видео
Главная Новости дня Трамп прокомментировал инцидент с самолетом фон дер Ляйен

Трамп прокомментировал инцидент с самолетом фон дер Ляйен

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 23:58
Самолет Урсулы фон дер Ляйен заглушили — Дональд Трамп отреагировал
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с самолетом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который вынужден был экстренно сесть в Болгарии из-за проблем с GPS. К ситуации считают причастными Россию.

Американский лидер высказался об инциденте во время брифинга в Белом доме во вторник, 2 сентября.

Читайте также:

Трамп отреагировал на случай с самолетом Урсулы фон дер Ляйен

Глава Белого дома отметил, что они обеспокоены обстоятельствами.

"У нее случилось довольно интересное событие. Она выдающаяся женщина. НАТО обеспокоено этим, думаю, мы тоже", — отметил Трамп.

Однако в то же время он отметил, что точная причина сбоя GPS остается неизвестной.

"У нее даже забрали возможность пользоваться телефоном. Знаете, иногда это может быть и к лучшему. Если бы такое случилось со мной, я был бы рад", — добавил президент США.

Напомним, 1 сентября самолет Урсулы фон дер Ляйен совершил аварийную посадку в Болгарии из-за российского вмешательства, которое вывело из строя систему GPS. Пилоту пришлось ориентироваться по бумажным картам. На инцидент отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и заявил, что Россия якобы не имеет отношения к этому.

Также мы писали, что во время брифинга Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни раскрыть новые детали о войне в Украине.

США самолет Дональд Трамп Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
