Трамп не підтвердив візит Кушнера й Віткоффа до Москви

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не уточнив, чи вирушать його посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер до Москви. Водночас він заявив, що Росія хоче укласти мирну угоду, а Володимир Зеленський, на його думку, не зацікавлений у домовленостях. Трамп також стверджує, що Україна могла б отримати вигідніші умови, якби погодилася на угоду ще два роки тому.

Про це інформує Ноовини.LIVE з посиланням на The Guardian.

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Чи поїдуть Кушнер і Віткофф до Москви

Дональд Трамп не оголосив про конкретні дати візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до російської столиці й не підтвердив, що така поїздка відбудеться.

Водночас видання Axios із посиланням на американського посадовця повідомило, що посланці розглядають можливість відвідати Москву та Київ наступного тижня, щоб обговорити пропозиції щодо завершення війни. За даними видання, на момент публікації залишалося незрозумілим, як останні розбіжності між Вашингтоном і Києвом вплинуть на їхні плани.

The Guardian також повідомило, що російське державне інформагентство поширило інформацію про можливий візит американських представників до Москви протягом найближчих двох тижнів. Водночас конкретних дат поїздки офіційно не підтвердили.

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Що Трамп сказав про мирну угоду з Росією

Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що Москва зацікавлена в домовленостях про завершення війни проти України. Водночас він звинуватив українського президента в небажанні йти на компроміс, стверджуючи, що Росія "хотіла б укласти угоду", а Зеленський "з якихось причин" її не хоче.

Американський президент також прокоментував телефонну розмову з російським диктатором Путіним, яка відбулася в п’ятницю, 9 жовтня. За словами Трампа, очільник Кремля зацікавлений у врегулюванні війни.

"Президент Путін дуже хотів би врегулювати ситуацію", — сказав Трамп про розмову з російським лідером.

Окремо глава Білого дому заявив, що Україна могла б опинитися у вигіднішому становищі за столом переговорів, якби погодилася на домовленість ще два роки тому. Обґрунтовуючи свою позицію, він звернув увагу на різницю в чисельності військ сторін.

"Якщо подивитися на шанси, ви розумієте: на одному боці набагато більше солдатів, ніж на іншому. Я думаю, це було б розумно", — сказав Трамп, коментуючи перспективи домовленостей.

Що Трамп сказав про російські енергоносії

Окремо американський президент позитивно висловився про постачання російських енергоносіїв на світовий ринок. Він зазначив, що додаткові обсяги нафти можуть надходити на ринок за нижчими цінами.

Ці заяви пролунали на тлі домовленості США та Росії щодо постачання дизельного пального. Трамп пояснював цей крок необхідністю знизити ціни на пальне, які зросли в Сполучених Штатах.

Ноовини.LIVE інформували, що у Палаті представників США готують двопартійний законопроєкт, який передбачає заборону закупівель російської нафти. Документ планують назвати "Законом Рональда Рейгана "Мир через силу"". Конгресмен Браян Фіцпатрік заявив, що ініціативу винесуть на голосування в обхід спікера та очікують її підтримки більшістю конгресменів.

Ноовини.LIVE також писали, що Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон просив Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських об’єктах, пов’язаних із виробництвом дизельного пального. Він також назвав причиною війни некомпетентність і стверджував, що конфлікту можна було уникнути. Крім того, Трамп заявив, що Україна втратила 30% своєї території, однак не навів джерел цієї оцінки.