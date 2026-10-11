Трамп не подтвердил визит Кушнера и Уиткоффа в Москву

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не уточнил, отправятся ли его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Москву. В то же время он заявил, что Россия хочет заключить мирное соглашение, а Владимир Зеленский, по его мнению, не заинтересован в договоренностях. Трамп также утверждает, что Украина могла бы получить более выгодные условия, если бы согласилась на сделку ещё два года назад.

Об этом сообщает Ноовини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

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Поедут ли Кушнер и Уиткофф в Москву

Дональд Трамп не объявил о конкретных датах визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в российскую столицу и не подтвердил, что такая поездка состоится.

В то же время издание Axios со ссылкой на американского чиновника сообщило, что посланники рассматривают возможность посетить Москву и Киев на следующей неделе, чтобы обсудить предложения по прекращению войны. По данным издания, на момент публикации оставалось неясным, как последние разногласия между Вашингтоном и Киевом повлияют на их планы.

The Guardian также сообщило, что российское государственное информационное агентство распространило информацию о возможном визите американских представителей в Москву в течение ближайших двух недель. В то же время конкретные даты поездки официально не подтверждены.

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Что Трамп сказал о мирном соглашении с Россией

Во время общения с журналистами Трамп заявил, что Москва заинтересована в договоренностях о прекращении войны против Украины. В то же время он обвинил украинского президента в нежелании идти на компромисс, утверждая, что Россия "хотела бы заключить соглашение", а Зеленский "по каким-то причинам" его не хочет.

Американский президент также прокомментировал телефонный разговор с российским диктатором Путиным, который состоялся в пятницу, 9 октября. По словам Трампа, глава Кремля заинтересован в урегулировании войны.

"Президент Путин очень хотел бы урегулировать ситуацию", — сказал Трамп о разговоре с российским лидером.

Отдельно глава Белого дома заявил, что Украина могла бы оказаться в более выгодном положении за столом переговоров, если бы согласилась на сделку ещё два года назад. Обосновывая свою позицию, он обратил внимание на разницу в численности войск сторон.

"Если посмотреть на шансы, то вы поймёте: на одной стороне гораздо больше солдат, чем на другой. Я думаю, это было бы разумно", — сказал Трамп, комментируя перспективы достижения соглашений.

Что Трамп сказал о российских энергоносителях

Отдельно американский президент положительно отозвался о поставках российских энергоносителей на мировой рынок. Он отметил, что дополнительные объемы нефти могут поступать на рынок по более низким ценам.

Эти заявления прозвучали на фоне договоренности между США и Россией о поставках дизельного топлива. Трамп объяснял этот шаг необходимостью снизить цены на топливо, которые выросли в Соединенных Штатах.

Новини.LIVE сообщали, что в Палате представителей США готовят двухпартийный законопроект, предусматривающий запрет на закупки российской нефти. Документ планируют назвать "Законом Рональда Рейгана "Мир через силу". Конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что инициативу вынесут на голосование в обход спикера и ожидают её поддержки большинством конгрессменов.

Новини.LIVE также сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон просил Владимира Зеленского не наносить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива. Он также назвал причиной войны некомпетентность и утверждал, что конфликта можно было избежать. Кроме того, Трамп заявил, что Украина потеряла 30 % своей территории, однако не привёл источники этой оценки.