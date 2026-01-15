Трамп заявив що не має планів поїздки до Москви та зустрічі в Давосі

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не володіє інформацією про можливу поїздку американських представників до Москви та не має чітко визначених планів щодо зустрічі з президентом України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про це він повідомив у коментарі агентству Reuters.

За словами Трампа, йому нічого не відомо про підготовку візиту спеціального посланця США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Росії, про який раніше цього ж дня писало агентство Bloomberg. Президент США наголосив, що жодних підтверджених рішень або домовленостей щодо такої поїздки наразі немає.

Також Трамп прокоментував можливість особистої зустрічі з Володимиром Зеленським під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який відбудеться наступного тижня.

Він заявив, що не виключає такого контакту, однак підкреслив, що конкретних планів або домовленостей щодо зустрічі поки не існує. Відповідаючи на запитання журналістів, американський президент зазначив, що буде присутній у Давосі, але зустріч із Зеленським залежатиме від обставин.

Нагадаємо, що наприкінці розмови Трамп поклав відповідальність за затягування переговорного процесу на українського президента. Водночас Трамп заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна готовим до домовленостей, не наводячи при цьому конкретних деталей.

Тим часом Володимир Зеленський переговорив із сенаторами Сполучених Штатів Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем щодо важливих нюаснів для України.