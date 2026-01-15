Видео
Україна
Главная Новости дня Трамп не подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Трамп не подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 08:05
Трамп заявил что не имеет планов поездки в Москву и встречи в Давосе
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не владеет информацией о возможной поездке американских представителей в Москву и не имеет четко определенных планов относительно встречи с президентом Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.

Читайте также:

Трамп отрицает, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы готовятся к поездке в Россию

По словам Трампа, ему ничего не известно о подготовке визита специального посланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию, о котором ранее в этот же день писало агентство Bloomberg. Президент США подчеркнул, что никаких подтвержденных решений или договоренностей относительно такой поездки пока нет.

Также Трамп прокомментировал возможность личной встречи с Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в Давосе, который состоится на следующей неделе.

Он заявил, что не исключает такого контакта, однако подчеркнул, что конкретных планов или договоренностей о встрече пока не существует. Отвечая на вопрос журналистов, американский президент отметил, что будет присутствовать в Давосе, но встреча с Зеленским будет зависеть от обстоятельств.

Напомним, что в конце разговора Трамп возложил ответственность за затягивание переговорного процесса на украинского президента. В то же время Трамп заявил, что считает президента России Владимира Путина готовым к договоренностям, не приводя при этом конкретных деталей.

Тем временем Владимир Зеленский переговорил с сенаторами Соединенных Штатов Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем относительно важных нюансов для Украины.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп Москва Стив Виткофф
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
