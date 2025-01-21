Допомога Україні — скільки коштів витратили США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Новий президент США Дональд Трамп заявив, що Америка витратила на війну в Україні на 200 млрд доларів, ніж НАТО. За його словами, такі витрати є неприпустимими.

Про це повідомляє Fox News.

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"США витратили на війну в Україні на 200 млрд доларів більше, ніж увесь Альянс. НАТО має платити більше — щонайменше 5%", — заявив Трамп.

Новий президент назвав такі витрати неприпустимими. За його словами, союзники повинні докладати більше фінансових зусиль.

Також Трамп поділився, що провів "дуже добру розмову" з Сі Цзіньпіном, під час якої обговорювалося завершення війни.

Нагадаємо, Дональд Трамп прокоментував обіцянку завершити війну за 24 години. За його словами, в нього ще є час.

Крім того, на інавгурації 47 президент США зробив заяву про переговори з Путіним. Він планує зустріч з російським диктатором.