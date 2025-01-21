Допомога Україні — скільки коштів витратили США

Трамп назвав суму, яку США витратили на допомогу Україні
Новий президент США Дональд Трамп заявив, що Америка витратила на війну в Україні на 200 млрд доларів, ніж НАТО. За його словами, такі витрати є неприпустимими.
Про це повідомляє Fox News.
Допомога Україні від США та НАТО
"США витратили на війну в Україні на 200 млрд доларів більше, ніж увесь Альянс. НАТО має платити більше — щонайменше 5%", — заявив Трамп.
Новий президент назвав такі витрати неприпустимими. За його словами, союзники повинні докладати більше фінансових зусиль.
Також Трамп поділився, що провів "дуже добру розмову" з Сі Цзіньпіном, під час якої обговорювалося завершення війни.
Нагадаємо, Дональд Трамп прокоментував обіцянку завершити війну за 24 години. За його словами, в нього ще є час.
Крім того, на інавгурації 47 президент США зробив заяву про переговори з Путіним. Він планує зустріч з російським диктатором.
Читайте Новини.LIVE!