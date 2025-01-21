Помощь Украине — сколько средств потратили США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что Америка потратила на войну в Украине на 200 млрд долларов больше, чем НАТО. По его словам, такие расходы являются недопустимыми.

Об этом сообщает Fox News.

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"США потратили на войну в Украине на 200 млрд долларов больше, чем весь Альянс. НАТО должно платить больше — по меньшей мере 5%", — заявил Трамп.

Новый президент назвал такие расходы недопустимыми. По его словам, союзники должны прилагать больше финансовых усилий.

Также Трамп поделился, что провел "очень хороший разговор" с Си Цзиньпином, во время которого обсуждалось завершение войны.

Напомним, Дональд Трамп прокомментировал обещание завершить войну за 24 часа. По его словам, у него еще есть время.

Кроме того, на инаугурации 47 президент США сделал заявление о переговорах с Путиным. Он планирует встречу с российским диктатором.