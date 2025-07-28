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Трамп назвав росіян "хорошими людьми" — деталі

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 19:26
Трамп заявив про симпатію до росіян - що відомо
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп під час одного з виступів зробив суперечливу заяву щодо Росії та її участі у війні проти України. Політик наголосив, що не хотів би запроваджувати санкції проти Російської Федерації, адже має теплі почуття до її громадян, яких назвав "чудовими людьми".

Про це він сказав на пресконференції у Білому домі у понеділок, 28 липня.

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Трамп заявив про симпатію до росіян

"Я люблю російський народ. Вони чудові люди", — сказав Трамп, зазначивши, що йому не хотілося б завдавати шкоди країні через санкції.

Водночас він визнав, що подальше очікування на мирну ініціативу з боку Володимира Путіна вже не має сенсу.

Трамп також звернув увагу на величезні людські втрати, яких зазнала Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, кількість загиблих може сягати мільйона осіб.

"Вони втрачають багато росіян. Це сини й дочки російських родин. Вони виходять з дому, кажуть: "Бувай, мамо, бувай, тато", а потім їх убивають", — наголосив політик.

Попри свої симпатії до росіян, Трамп зазначив, що у разі подальшої агресії США можуть вдатися до нових економічних заходів проти Москви.

Раніше Трамп висловив розчарування Путіним та заявив, що планує скоротити 50-денний термін, бо "вже знає відповідь".

До цього держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп втрачає терпіння через бездіяльність Путіна у ведені мирних переговорів з Україною.

санкції проти Росії США санкції Дональд Трамп Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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