Трамп заявил о симпатии к россиянам - что известно

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во время одного из выступлений сделал противоречивое заявление относительно России и ее участия в войне против Украины. Политик подчеркнул, что не хотел бы вводить санкции против Российской Федерации, ведь имеет теплые чувства к ее гражданам, которых назвал "замечательными людьми".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 28 июля.

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"Я люблю русский народ. Они замечательные люди", — сказал Трамп, отметив, что ему не хотелось бы наносить вред стране из-за санкций.

В то же время он признал, что дальнейшее ожидание мирной инициативы со стороны Владимира Путина уже не имеет смысла.

Трамп также обратил внимание на огромные человеческие потери, которые понесла Россия во время полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, количество погибших может достигать миллиона человек.

"Они теряют много россиян. Это сыновья и дочери российских семей. Они выходят из дома, говорят: "Пока, мама, пока, папа", а потом их убивают", — подчеркнул политик.

Несмотря на свои симпатии к россиянам, Трамп отметил, что в случае дальнейшей агрессии США могут прибегнуть к новым экономическим мерам против Москвы.

Ранее Трамп выразил разочарование Путиным и заявил, что планирует сократить 50-дневный срок, потому что "уже знает ответ".

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп теряет терпение из-за бездействия Путина в ведении мирных переговоров с Украиной.