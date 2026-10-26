Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп різко висловився про Норвегію через Нобелівську премію миру. Він назвав країну "відстійником", оскільки сам не отримав нагороду. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде відреагував на заяву американського президента.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на NRK.

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Трамп розкритикував Норвегію через Нобелівську премію

Під час передвиборчого заходу Дональд Трамп розкритикував Норвегію через те, що йому не присудили Нобелівську премію миру. Американський президент заявив, що країна перетворилася на "країну-відстійник".

У відповідь глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде нагадав про незалежність Нобелівського комітету. Він наголосив, що Трамп добре знає про цей статус, а норвезька сторона вже пояснювала це раніше.

"Він дуже добре знає, що Нобелівський комітет є незалежним. Ми нагадували про це, якщо хтось сумнівається, і так залишається й досі", — підкреслив міністр у відповідь на слова лідера США.

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Хто отримав Нобелівські премії у 2026 році

Нагадаємо, що раніше Норвезький Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру за 2026 рік. Нею стала південноафриканська правозахисниця Наві Піллей. Нагороду їй присудили "за її зусилля з просування миру та міжнародного права".

Новини.LIVE писали, що Трамп заявив, що за час своєї діяльності врегулював вісім воєн і планує досягти результатів ще у двох конфліктах — в Ірані та між Росією й Україною. Він також розкритикував Нобелівський комітет через те, що не отримав премію миру, та назвав систему нагородження несправедливою. Крім того, Трамп заявив, що його дипломатичні зусилля допомогли уникнути загострення ситуації на Корейському півострові та навколо Тайваню.

Новини.LIVE повідомляли, що Трамп підтримав критику адвоката Девіда Шона щодо присудження Нобелівської премії миру Наві Піллей. Шон звинуватив лауреатку у ворожому ставленні до США та Ізраїлю й заявив, що рішення Нобелівського комітету знецінює престиж нагороди. Також адвокат перелічив дипломатичні досягнення Трампа, які, на його думку, заслуговували на відзнаку, зокрема "Авраамові угоди" та зусилля щодо завершення російсько-української війни.