Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп резко высказался о Норвегии в связи с Нобелевской премией мира. Он назвал страну "отстойником", поскольку сам не получил эту награду. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отреагировал на заявление американского президента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на NRK.

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Трамп раскритиковал Норвегию из-за Нобелевской премии

Во время предвыборного мероприятия Дональд Трамп раскритиковал Норвегию за то, что ему не присудили Нобелевскую премию мира. Американский президент заявил, что страна превратилась в "страну-отстойник".

В ответ глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил о независимости Нобелевского комитета. Он подчеркнул, что Трамп хорошо знает об этом статусе, а норвежская сторона уже объясняла это ранее.

"Он очень хорошо знает, что Нобелевский комитет является независимым. Мы напоминали об этом, если кто-то сомневается, и так остается до сих пор", — подчеркнул министр в ответ на слова лидера США.

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Кто получил Нобелевские премии в 2026 году

Напомним, что ранее Норвежский Нобелевский комитет объявил лауреата премии мира за 2026 год. Ею стала южноафриканская правозащитница Нави Пиллей. Награду ей присудили "за ее усилия по продвижению мира и международного права".

Новини.LIVE писали, что Трамп заявил, что за время своей деятельности урегулировал восемь войн и планирует добиться результатов ещё в двух конфликтах — в Иране и между Россией и Украиной. Он также раскритиковал Нобелевский комитет за то, что не получил премию мира, и назвал систему награждения несправедливой. Кроме того, Трамп заявил, что его дипломатические усилия помогли избежать обострения ситуации на Корейском полуострове и вокруг Тайваня.

Новини.LIVE сообщали, что Трамп поддержал критику адвоката Дэвида Шона в отношении присуждения Нобелевской премии мира Наве Пиллей. Шон обвинил лауреатку во враждебном отношении к США и Израилю и заявил, что решение Нобелевского комитета обесценивает престиж награды. Также адвокат перечислил дипломатические достижения Трампа, которые, по его мнению, заслуживали награды, в частности "Авраамские соглашения" и усилия по прекращению российско-украинской войны.