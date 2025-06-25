Трамп прокоментував втрати на фронті в Україні

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі 25 червня 2025 року. Фото: ОПУ

Президент США Дональд Трамп прокоментував втрати російських та українських військ на фронті. Лідер США назвав кількість втрат на полі бою в Україні за тиждень.

Про це очільник Білого дому сказав під час пресконференції в Гаазі у середу, 25 червня.

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Президент США Дональд Трамп під час спілкування із представниками ЗМІ на полях саміту НАТО в Гаазі назвав кількість втрат українських захисників та російських окупантів на полі бою за тиждень.

За словами Трампа, минулого тижня близько 7000 російських та українських солдатів загинуло.

"Жахлива ситуація з Росією та Україною. Сподіваємося, ми її вирішимо. Минулого тижня вони (РФ та Україна. — Ред.) втратили приблизно 7 тисяч солдатів. Але вони також зазнають ударів у Києві та інших містах — і це означає, що життя зникає і в містах, і селищах. Цього ніколи б не сталося, якби я був президентом тоді", — сказав Трамп.

Варто зауважити, що раніше президент США оцінював кількість солдат, що гинуть на війні в Україні, у 5000 щотижня.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп неоднозначно відповів на питання про допомогу Україні.

Також Дональд Трамп прокоментував свою раніше зроблену заяву про те, що він міг би завершити війну в Україні лише за добу.