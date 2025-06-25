Трамп прокомментировал потери на фронте в Украине

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи 25 июня 2025 года. Фото: ОПУ

Президент США Дональд Трамп прокомментировал потери российских и украинских войск на фронте. Лидер США назвал количество потерь на поле боя в Украине за неделю.

Об этом глава Белого дома сказал во время пресс-конференции в Гааге в среду, 25 июня.

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Президент США Дональд Трамп во время общения с представителями СМИ на полях саммита НАТО в Гааге назвал количество потерь украинских защитников и российских оккупантов на поле боя за неделю.

По словам Трампа, на прошлой неделе примерно 7000 российских и украинских солдат погибло.

"Ужасная ситуация с Россией и Украиной. Надеемся мы ее решим. На прошлой неделе они (РФ и Украина, — Ред.) потеряли примерно 7 тысяч солдат. Но они также подвергаются ударам в Киеве и других городах — и это означает, что жизнь исчезает и в городах, и поселках. Этого никогда бы не произошло, если бы я был президентом тогда", — сказал Трамп.

Стоит заметить, что ранее президент США оценивал количество солдат, погибающих на войне в Украине, в 5000 еженедельно.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп неоднозначно ответил на вопрос о помощи Украине.

Также Дональд Трамп прокомментировал свое ранее сделанное заявление о том, что он мог бы завершить войну в Украине всего за сутки.