До головного критика Трампа з обшуком прийшло ФБР

Дональд Трамп та Джон Болтон. Фото: Reuters

Агенти ФБР прийшли з обшуком до будинку колишнього радника президента США Трампа Джону Болтону, який працював в адміністрації Трампа у перший термін. Після приходу до влади Трампа вдруге Болтон став його головним критиком.

Про це повідомляє New York Post.

В чому звинувачують Болтона

Колишнього радника Трампа підозрюють у тому, що він надсилав "дуже конфіденційні" секретні документи своїй родині з приватного поштового сервера, працюючи в Білому домі.

Федеральні слідчі відвідали будинок Болтона в Бетесді, штат Меріленд, за вказівкою директора ФБР. Болтона не заарештували й наразі йому не висунуто звинувачень у жодних злочинах, додав представник адміністрації.

Сам Трамп не дуже культурно висловився про Болтона.

"Він не дуже розумний хлопець, але він може бути дуже непатріотичним. Ми це ще з'ясуємо", — сказав президент Трамп журналістам.

Як Болтон критикує Трампа

Болтон конфліктує зі своїм колишнім начальником з моменту звільнення Трампа, регулярно з'являючись на CNN та критикуючи цілі президента щодо національної безпеки та зовнішньої політики.

Також Трамп даремно боровся за скасування публікації книги "Кімната, де це сталося" через включення до неї національних таємниць, стверджуючи, що Болтон порушив угоду про нерозголошення, підписану як умову його працевлаштування.

Також Болтон палко підтримує Україну, а останнім його повідомленням перед обшуком було наступне:

"Росія не змінила своєї мети: втягнути Україну в нову Російську імперію. Москва вимагала, щоб Україна поступилася територією, яку вона вже утримує, та рештою Донецька, який вона не змогла завоювати. Зеленський ніколи цього не зробить", — написав Болтон.

"Тим часом зустрічі триватимуть, бо Трамп хоче Нобелівську премію миру, але я не бачу жодного прогресу в цих переговорах", — додав політик.

Раніше ми писали про критичні висловлювання Болтона на адресу Трампа. Наприклад, він заявив, що на останній зустрічі з Путіним на Алясці Трамп взагалі нічого не виграв.

А ще Болтон заявляв, якщо шанси Трампа отримати Нобелівську премію миру знизяться, то він може кинути Україну.