К главному критику Трампа с обыском пришло ФБР с обыском

Агенты ФБР пришли с обыском в дом бывшего советника президента США Трампа Джону Болтону, который работал в администрации Трампа в первый срок. После прихода к власти Трампа во второй раз Болтон стал его главным критиком.

Об этом сообщает New York Post.

В чем обвиняют Болтона

Бывшего советника Трампа подозревают в том, что он посылал "очень конфиденциальные" секретные документы своей семье с частного почтового сервера, работая в Белом доме.

Федеральные следователи посетили дом Болтона в Бетесде, штат Мэриленд, по указанию директора ФБР. Болтона не арестовали и пока ему не предъявлены обвинения ни в каких преступлениях, добавил представитель администрации.

Сам Трамп не очень культурно высказался о Болтоне.

"Он не очень умный парень, но он может быть очень непатриотичным. Мы это еще выясним", — сказал президент Трамп журналистам.

Как Болтон критикует Трампа

Болтон конфликтует со своим бывшим начальником с момента увольнения Трампа, регулярно появляясь на CNN и критикуя цели президента в отношении национальной безопасности и внешней политики.

Также Трамп напрасно боролся за отмену публикации книги "Комната, где это произошло" из-за включения в нее национальных тайн, утверждая, что Болтон нарушил соглашение о неразглашении, подписанное как условие его трудоустройства.

Также Болтон горячо поддерживает Украину, а последним его сообщением перед обыском было следующее:

"Россия не изменила своей цели: втянуть Украину в новую Российскую империю. Москва требовала, чтобы Украина уступила территорию, которую она уже удерживает, и остальной Донецк, который она не смогла завоевать. Зеленский никогда этого не сделает", — написал Болтон.

"Тем временем встречи будут продолжаться, потому что Трамп хочет Нобелевскую премию мира, но я не вижу никакого прогресса в этих переговорах", — добавил политик.

Ранее мы писали о критических высказываниях Болтона в адрес Трампа. Например, он заявил, что на последней встрече с Путиным на Аляске Трамп вообще ничего не выиграл.

А еще Болтон заявлял, что если шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира снизятся, то он может бросить Украину.