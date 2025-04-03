Трамп наклав мита на безлюдні острови Херд і Макдональд

Острів Херд. Фото: Flickr

Адміністрація Дональда Трампа включила до списку країн, на які поширюються нові імпортні мита, й острови Херд і Макдональд. Це одні з найвіддаленіших безлюдних ділянок суші на планеті, розташовані в південній частині Індійського океану. На ці території, які офіційно є зовнішніми володіннями Австралії, накладено базове мито у 10%.

Про це стало відомо зі списків країн, які обклали митами, які опублікували у пресслужбі Білого дому США.

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Найкурйозніше, що на островах Херд і Макдональд не проживає жодної людини. Там панує вітряна погода, щодня йде сніг або дощі.

Острови занесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і до списку Національного надбання Австралії.

Колонія пінгвінів на острові. Фото: Flickr

Це безлюдні вулканічні острови, вкриті льодовиками, де мешкають лише пінгвіни, морські птахи та інша фауна. Після безконтрольного знищення ластоногих на початку XX століття їхня популяція поступово збільшувалася, перебуваючи під охороною Австралії.

У списку країн, які потрапили під нову тарифну політику США, вони займають передостаннє місце з-поміж 185 позицій.

Острів Херд. Фото: Wikimedia Commons

Експерти вже іронізують, що нові тарифи радше вдарять по колоніям пінгвінів, ніж по економічним інтересам будь-якої держави.

У межах нової політики мита вводяться практично на весь імпорт до США з 60 країн, які вважаються "недружніми" до американської торгівлі, а решта отримує універсальне 10% мито — незалежно від масштабу чи реальності товарообміну.

Нагадаємо, у Китаї відреагували на тарифну політику Трампа та попередили про жорсткі контрзаходи, а також заплановану зустріч делегацій.

Також стало відомо, як вплинуть нові мита Дональда Трампа на Україну.

Тим часом у переліку з новими митами від США відсутні Білорусь та Росія.