Трамп наложил пошлины на необитаемые острова Херд и Макдональд

Трамп наложил пошлину на необитаемые острова с пингвинами
Администрация Дональда Трампа включила в список стран, на которые распространяются новые импортные пошлины, и острова Херд и Макдональд. Это одни из самых отдаленных необитаемых участков суши на планете, расположенные в южной части Индийского океана. На эти территории, которые официально являются внешними владениями Австралии, наложена базовая пошлина в 10%.
Об этом стало известно из списков стран, которые обложили пошлинами, которые опубликовали в пресс-службе Белого дома США.
Пингвины будут платить Трампу пошлину в 10%
Самое курьезное, что на островах Херд и Макдональд не проживает ни одного человека. Там царит ветреная погода, ежедневно идет снег или дожди.
Острова занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и в список Национального достояния Австралии.
Это необитаемые вулканические острова, покрытые ледниками, где обитают только пингвины, морские птицы и другая фауна. После бесконтрольного уничтожения ластоногих в начале XX века их популяция постепенно увеличивалась, находясь под охраной Австралии.
В списке стран, попавших под новую тарифную политику США, они занимают предпоследнее место из 185 позиций.
Эксперты уже иронизируют, что новые тарифы скорее ударят по колониям пингвинов, чем по экономическим интересам любого государства.
В рамках новой политики пошлины вводятся практически на весь импорт в США из 60 стран, которые считаются "недружественными" к американской торговле, а остальные получают универсальную 10% пошлину — независимо от масштаба или реальности товарообмена.
Напомним, в Китае отреагировали на тарифную политику Трампа и предупредили о жестких контрмерах, а также запланированной встрече делегаций.
Также стало известно, как повлияют новые пошлины Дональда Трампа на Украину.
Между тем в перечне с новыми пошлинами от США отсутствуют Беларусь и Россия.
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