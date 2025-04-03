Трамп наложил пошлины на необитаемые острова Херд и Макдональд

Остров Херд. Фото: Flickr

Администрация Дональда Трампа включила в список стран, на которые распространяются новые импортные пошлины, и острова Херд и Макдональд. Это одни из самых отдаленных необитаемых участков суши на планете, расположенные в южной части Индийского океана. На эти территории, которые официально являются внешними владениями Австралии, наложена базовая пошлина в 10%.

Об этом стало известно из списков стран, которые обложили пошлинами, которые опубликовали в пресс-службе Белого дома США.

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Самое курьезное, что на островах Херд и Макдональд не проживает ни одного человека. Там царит ветреная погода, ежедневно идет снег или дожди.

Острова занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и в список Национального достояния Австралии.

Колония пингвинов на острове. Фото: Flickr

Это необитаемые вулканические острова, покрытые ледниками, где обитают только пингвины, морские птицы и другая фауна. После бесконтрольного уничтожения ластоногих в начале XX века их популяция постепенно увеличивалась, находясь под охраной Австралии.

В списке стран, попавших под новую тарифную политику США, они занимают предпоследнее место из 185 позиций.

Остров Херд. Фото: Wikimedia Commons

Эксперты уже иронизируют, что новые тарифы скорее ударят по колониям пингвинов, чем по экономическим интересам любого государства.

В рамках новой политики пошлины вводятся практически на весь импорт в США из 60 стран, которые считаются "недружественными" к американской торговле, а остальные получают универсальную 10% пошлину — независимо от масштаба или реальности товарообмена.

Напомним, в Китае отреагировали на тарифную политику Трампа и предупредили о жестких контрмерах, а также запланированной встрече делегаций.

Также стало известно, как повлияют новые пошлины Дональда Трампа на Украину.

Между тем в перечне с новыми пошлинами от США отсутствуют Беларусь и Россия.