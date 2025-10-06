Відео
Головна Новини дня Трамп на флоті — назвав причини поразок у В'єтнамі та Афганістані

Трамп на флоті — назвав причини поразок у В'єтнамі та Афганістані

Дата публікації: 6 жовтня 2025 01:52
Лідер США вважає, що у В'єтнамі та Афганістані Америка не боролась за перемогу, тому програла
Президент США Дональд Трамп виступає перед моряками ВМС США. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відвідав Норфолк у штаті Вірджинія, де виступив з незвичайною промовою перед моряками ВМС США. Американський президент зробив низку заяв про кораблі, поразки у війнах в Афганістані та В'єтнамі, а також пообіцяв великий бій UFC.

Про заяви лідера США повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською

Читайте також:

Нові дивовижні заяви Трампа:

Під час виступу перед військовими Трамп сказав, що Америка могла легко перемогти у В'єтнамі та Афганістані, якби боролася за перемогу. Цього не відбулось, а потім "ми стали політкоректними".

"Але тепер ми вже не політкоректні, зрозумійте. Ми перемагаємо", — сказав президент США. 

Однак він так і не уточнив, де саме у військовому аспекті перемагають Штати, якщо не брати до уваги так звані дипломатичні перемоги в плані "припинення восьми воєн". 

Також президент США повідомив моряків, що на цей момент Штати випереджають інші країни на чверть століття у сфері підводних човнів. Він пообіцяв флоту більше кораблів.

На останок американський президент анонсував величезний та яскравий бій у форматі UFC.

Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа розглядає можливість встановити рекордно низький ліміт на прийом у США біженців у 2026 році. Дозволять прийняти всього 7,5 тисячі осіб.

Також ми повідомляли, що Трамп навряд чи продасть Україні далекобійні ракети Tomahawk. Але може надати ЗСУ інші ракети дальнього радіуса дії.

США Дональд Трамп Афганістан флот заява В'єтнам
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
