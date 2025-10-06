Лідер США вважає, що у В'єтнамі та Афганістані Америка не боролась за перемогу, тому програла

Президент США Дональд Трамп виступає перед моряками ВМС США. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відвідав Норфолк у штаті Вірджинія, де виступив з незвичайною промовою перед моряками ВМС США. Американський президент зробив низку заяв про кораблі, поразки у війнах в Афганістані та В'єтнамі, а також пообіцяв великий бій UFC.

Про заяви лідера США повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською.

Нові дивовижні заяви Трампа:

Під час виступу перед військовими Трамп сказав, що Америка могла легко перемогти у В'єтнамі та Афганістані, якби боролася за перемогу. Цього не відбулось, а потім "ми стали політкоректними".

"Але тепер ми вже не політкоректні, зрозумійте. Ми перемагаємо", — сказав президент США.

Однак він так і не уточнив, де саме у військовому аспекті перемагають Штати, якщо не брати до уваги так звані дипломатичні перемоги в плані "припинення восьми воєн".

Також президент США повідомив моряків, що на цей момент Штати випереджають інші країни на чверть століття у сфері підводних човнів. Він пообіцяв флоту більше кораблів.

На останок американський президент анонсував величезний та яскравий бій у форматі UFC.

