Лідер США вважає, що у В'єтнамі та Афганістані Америка не боролась за перемогу, тому програла

Трамп на флоті — назвав причини поразок у В'єтнамі та Афганістані
Президент США Дональд Трамп відвідав Норфолк у штаті Вірджинія, де виступив з незвичайною промовою перед моряками ВМС США. Американський президент зробив низку заяв про кораблі, поразки у війнах в Афганістані та В'єтнамі, а також пообіцяв великий бій UFC.
Про заяви лідера США повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською.
Нові дивовижні заяви Трампа:
Під час виступу перед військовими Трамп сказав, що Америка могла легко перемогти у В'єтнамі та Афганістані, якби боролася за перемогу. Цього не відбулось, а потім "ми стали політкоректними".
"Але тепер ми вже не політкоректні, зрозумійте. Ми перемагаємо", — сказав президент США.
Однак він так і не уточнив, де саме у військовому аспекті перемагають Штати, якщо не брати до уваги так звані дипломатичні перемоги в плані "припинення восьми воєн".
Також президент США повідомив моряків, що на цей момент Штати випереджають інші країни на чверть століття у сфері підводних човнів. Він пообіцяв флоту більше кораблів.
На останок американський президент анонсував величезний та яскравий бій у форматі UFC.
Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа розглядає можливість встановити рекордно низький ліміт на прийом у США біженців у 2026 році. Дозволять прийняти всього 7,5 тисячі осіб.
Також ми повідомляли, що Трамп навряд чи продасть Україні далекобійні ракети Tomahawk. Але може надати ЗСУ інші ракети дальнього радіуса дії.
