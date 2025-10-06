Видео
Главная Новости дня Трамп на флоте — назвал причины провала во Вьетнаме и Афганистане

Трамп на флоте — назвал причины провала во Вьетнаме и Афганистане

Дата публикации 6 октября 2025 01:52
Лидер США считает, что во Вьетнаме и Афганистане Америка не боролась за победу, поэтому проиграла
Президент США Дональд Трамп выступает перед моряками ВМС США. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп посетил Норфолк в штате Вирджиния, где выступил с необычной речью перед моряками ВМС США. Американский президент сделал ряд заявлений о кораблях, поражениях в войнах в Афганистане и Вьетнаме, а также пообещал большой бой UFC.

О заявлениях лидера США сообщает Telegram-канал Donald Trump українською.

Новые удивительные заявления Трампа:

Во время выступления перед военными Трамп сказал, что Америка могла легко победить во Вьетнаме и Афганистане, если бы боролась за победу. Этого не произошло, а потом "мы стали политкорректными".

"Но теперь мы уже не политкорректные, поймите. Мы побеждаем", — сказал президент США.

Однако он так и не уточнил, где именно в военном аспекте побеждают Штаты, если не считать так называемые дипломатические победы в плане "прекращения восьми войн".

Также президент США сообщил морякам, что на данный момент Штаты опережают другие страны на четверть века в сфере подводных лодок. Он пообещал флоту больше кораблей.

В заключение американский президент анонсировал огромный и яркий бой в формате UFC.

Ранее стало известно, что администрация Трампа рассматривает возможность установить рекордно низкий лимит на прием в США беженцев в 2026 году. Позволят принять всего 7,5 тысячи человек.

Также мы сообщали, что Трамп вряд ли продаст Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Но может предоставить ВСУ другие ракеты дальнего радиуса действия.

США Дональд Трамп Афганистан флот заявление Вьетнам
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
