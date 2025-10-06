Лидер США считает, что во Вьетнаме и Афганистане Америка не боролась за победу, поэтому проиграла

Президент США Дональд Трамп выступает перед моряками ВМС США. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп посетил Норфолк в штате Вирджиния, где выступил с необычной речью перед моряками ВМС США. Американский президент сделал ряд заявлений о кораблях, поражениях в войнах в Афганистане и Вьетнаме, а также пообещал большой бой UFC.

О заявлениях лидера США сообщает Telegram-канал Donald Trump українською.

Новые удивительные заявления Трампа:

Во время выступления перед военными Трамп сказал, что Америка могла легко победить во Вьетнаме и Афганистане, если бы боролась за победу. Этого не произошло, а потом "мы стали политкорректными".

"Но теперь мы уже не политкорректные, поймите. Мы побеждаем", — сказал президент США.

Однако он так и не уточнил, где именно в военном аспекте побеждают Штаты, если не считать так называемые дипломатические победы в плане "прекращения восьми войн".

Также президент США сообщил морякам, что на данный момент Штаты опережают другие страны на четверть века в сфере подводных лодок. Он пообещал флоту больше кораблей.

В заключение американский президент анонсировал огромный и яркий бой в формате UFC.

Ранее стало известно, что администрация Трампа рассматривает возможность установить рекордно низкий лимит на прием в США беженцев в 2026 году. Позволят принять всего 7,5 тысячи человек.

Также мы сообщали, что Трамп вряд ли продаст Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Но может предоставить ВСУ другие ракеты дальнего радиуса действия.