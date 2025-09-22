Трамп може накласти санкції на весь Міжнародний кримінальний суд

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація Президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти всіх структур Міжнародного кримінального суду (МКС) вже цього тижня. Це рішення поставить під загрозу функціонування МКС.

Про це інформує Reuters у понеділок, 22 вересня.

За інформацією Reuters, Сполучені Штати Америки розглядають можливість вже цього тижня запровадити санкції проти всіх структур Міжнародного кримінального суду (МКС), що поставить під загрозу його функціонування.

Повідомляється, що Вашингтон вже застосував санкції щодо окремих прокурорів і суддів МКС, але включення до санкційного списку самого Суду стало б різким ескалаційним кроком.

Видання пояснює, що такі санкції можуть вплинути на повсякденну діяльність МКС — від виплати зарплати співробітникам до доступу до банківських рахунків і програмного забезпечення на комп'ютерах.

Крім того, джерело Reuters повідомило, що посадовці МКС вже провели екстрені внутрішні засідання, щоб обговорити вплив потенційних санкцій США.

Водночас три дипломатичні джерела видання сказали, що деякі країни-члени МКС спробують чинити опір санкціям США під час сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку цього тижня.

Нагадаємо, що у серпні 2025 року Америка оголосила про запровадження санкцій проти низки посадовців Міжнародного кримінального суду.

А у лютому цього року очільник Білого дому Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду.