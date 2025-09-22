Видео
Трамп может ввести санкции против всех структур МУС, — СМИ

Трамп может ввести санкции против всех структур МУС, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 22:21
Трамп может наложить санкции на весь Международный уголовный суд
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация Президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ввести санкции против всех структур Международного уголовного суда (МУС) уже на этой неделе. Это решение поставит под угрозу функционирование МУС.

Об этом информирует Reuters в понедельник, 22 сентября.



США могут наложить санкции на весь Международный уголовный суд

По информации Reuters, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность уже на этой неделе ввести санкции против всех структур Международного уголовного суда (МУС), что поставит под угрозу его функционирование.

Сообщается, что Вашингтон уже применил санкции в отношении отдельных прокуроров и судей МУС, но включение в санкционный список самого суда стало бы резким эскалационным шагом.

Издание объясняет, что такие санкции могут повлиять на повседневную деятельность МУС — от выплаты зарплаты сотрудникам до доступа к банковским счетам и программному обеспечению на компьютерах.

Кроме того, источник Reuters сообщил, что чиновники МУС уже провели экстренные внутренние заседания, чтобы обсудить влияние потенциальных санкций США.

В то же время три дипломатических источника издания сказали, что некоторые страны-члены МУС попытаются сопротивляться санкциям США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе.

Напомним, что в августе 2025 года Америка объявила о введении санкций против ряда должностных лиц Международного уголовного суда.

А в феврале этого года глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда.

США санкции Дональд Трамп политики Международный уголовный суд
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
