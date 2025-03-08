Трамп планує передислокацію військ США з Німеччини до Східної Європи

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає варіант передислокації американських військових із Німеччини до країн Східної Європи. Зокрема, йдеться про Угорщину.

Про це повідомляє The Telegraph.

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За інформацією ЗМІ, йдеться про 35 000 американських військовослужбовців. Повідомляється, що Трамп обурений політикою Європи, яка, на його думку, "приводить світ до Третьої світової війни".

"Хоча жодне конкретне рішення поки що не прийняте, американські військові завжди розглядають можливість передислокації військ у світі для найкращого реагування на актуальні загрози нашим інтересам", — наголосив офіційний представник Ради національної безпеки США Браян Хьюз.

Зараз за межами Штатів дислоковано приблизно 160 000 військових, більшість із яких розташовані в Німеччині.

The Telegraph пише, якщо Трамп ухвалить рішення про передислокацію військ, це може істотно вплинути на військовий баланс у Європі.

Нагадаємо, Трамп заявив, що прагне якнайшвидшого встановлення миру в Україні. Він також висловив сумніви щодо того, чи сприятиме цьому надання допомоги.

Також Трамп заявив, що укладення ядерної угоди з Іраном може відбутися в найкоротші терміни.