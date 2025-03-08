Трамп планирует передислокацию войск США из Германии в Восточную Европу

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассматривает вариант передислокации американских военных из Германии в страны Восточной Европы. В частности, речь идет о Венгрии.

Об этом сообщает The Telegraph.

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По информации СМИ, речь идет о 35 000 американских военнослужащих. Сообщается, что Трамп возмущен политикой Европы, которая, по его мнению, "приводит мир к Третьей мировой войне".

"Хотя ни одно конкретное решение пока не принято, американские военные всегда рассматривают возможность передислокации войск в мире для наилучшего реагирования на актуальные угрозы нашим интересам", — подчеркнул официальный представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз.

Сейчас за пределами Штатов дислоцировано около 160 000 военных, большинство из которых расположены в Германии.

The Telegraph пишет, если Трамп примет решение о передислокации войск, это может существенно повлиять на военный баланс в Европе.

Напомним, Трамп заявил, что стремится к скорейшему установлению мира в Украине. Он также выразил сомнения относительно того, будет ли способствовать этому предоставление помощи.

Также Трамп заявил, что заключение ядерной сделки с Ираном может состояться в кратчайшие сроки.