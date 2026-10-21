Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прагне домогтися підписання мирної угоди між Україною та Росією вже у грудні, під час саміту G20. Він хоче, щоб Володимир Зеленський і Володимир Путін уклали домовленість у його присутності, однак у Києві побоюються, що рішення щодо завершення війни можуть ухвалити без участі України.

Про це пише The Atlantic, інформує Новини.LIVE.

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Трамп хоче підписання мирної угоди на саміті G20

За даними видання, Трамп розглядає грудневий саміт G20 як можливість домогтися угоди між Києвом і Москвою. Захід має відбутися на його гольф-курорті поблизу Маямі. Американський президент хоче виступити посередником між Зеленським і Путіним та домогтися, щоб вони підписали мирну угоду.

Водночас, як зазначає WSJ, залишається невизначеним, чи погодиться Путін приїхати на саміт. Якщо це станеться, російський лідер уперше після початку повномасштабного вторгнення в Україну візьме участь у багатосторонньому саміті в західній країні.

Чому Україна побоюється домовленостей без її участі

Українська влада побоюється, що Вашингтон і Москва можуть домовлятися про завершення війни без повноцінної участі Києва. За даними WSJ, серед можливих сценаріїв обговорюють зустріч Трампа, Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в китайському Шеньчжені в середині листопада. Однією з тем переговорів може стати припинення війни в Україні.

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Крім того, видання пише про тиск адміністрації Трампа на Київ. Зокрема, американська сторона закликала Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, а також погрожувала обмежити доступ до розвідданих, озброєння та супутникових можливостей. За інформацією WSJ, адміністрація США також затримала погодження ракет, які потрібні Україні.

Президент України Володимир Зеленський, за даними видання, підтвердив готовність приїхати на саміт G20 і заявляв, що готовий зустрітися з Путіним для переговорів про завершення війни.

Які ще події можуть вплинути на переговори

Видання зазначає, що на подальший перебіг подій можуть вплинути кілька чинників, зокрема наближення зими. Росія може скористатися холодами для посилення атак на українську енергетичну інфраструктуру, зокрема електромережі та системи опалення.

The Atlantic також звертає увагу на домовленості між США та Росією в інших сферах. Йдеться про угоду щодо постачання дизельного пального, а деякі представники оточення американського президента розглядають потенційну мирну домовленість як можливість для відновлення ділових зв’язків із Росією.

Водночас залишається відкритим питання, на яких саме умовах може бути укладена угода. Видання зазначає, що прагнення Трампа домогтися швидкого результату може посилити тиск на Україну, зокрема щодо поступок Росії.

Раніше Новини.LIVE писали 21 жовтня, що Дональд Трамп пояснив своє рішення не запроваджувати санкції проти Росії. Американський президент заявив, що прагне зберегти можливість домовитися з Москвою та використати переговори для врегулювання війни.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 20 жовтня Трамп назвав причину, через яку, на його думку, триває війна між Росією та Україною. Він висловився про позиції Володимира Путіна й Володимира Зеленського щодо завершення бойових дій.