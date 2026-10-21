Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп стремится добиться подписания мирного соглашения между Украиной и Россией уже в декабре, во время саммита G20. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский и Владимир Путин заключили соглашение в его присутствии, однако в Киеве опасаются, что решение о прекращении войны может быть принято без участия Украины.

Об этом пишет The Atlantic, сообщает Новини.LIVE.

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Трамп хочет подписать мирное соглашение на саммите G20

По данным издания, Трамп рассматривает декабрьский саммит G20 как возможность добиться соглашения между Киевом и Москвой. Мероприятие должно состояться на его гольф-курорте недалеко от Майами. Американский президент хочет выступить посредником между Зеленским и Путиным и добиться, чтобы они подписали мирное соглашение.

В то же время, как отмечает WSJ, остается неясным, согласится ли Путин приехать на саммит. Если это произойдет, российский лидер впервые после начала полномасштабного вторжения в Украину примет участие в многостороннем саммите в западной стране.

Почему Украина опасается договоренностей без её участия

Украинские власти опасаются, что Вашингтон и Москва могут договариваться о завершении войны без полноценного участия Киева. По данным WSJ, среди возможных сценариев обсуждается встреча Трампа, Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне в середине ноября. Одной из тем переговоров может стать прекращение войны в Украине.

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Кроме того, издание пишет о давлении администрации Трампа на Киев. В частности, американская сторона призвала Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, а также пригрозила ограничить доступ к разведданным, вооружению и спутниковым возможностям. По информации WSJ, администрация США также задержала согласование поставок ракет, необходимых Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, по данным издания, подтвердил готовность приехать на саммит G20 и заявлял, что готов встретиться с Путиным для переговоров о завершении войны.

Какие еще события могут повлиять на переговоры

Издание отмечает, что на дальнейший ход событий могут повлиять несколько факторов, в частности приближение зимы. Россия может воспользоваться холодами для усиления атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, в частности на электросети и системы отопления.

The Atlantic также обращает внимание на договоренности между США и Россией в других сферах. Речь идет о соглашении по поставкам дизельного топлива, а некоторые представители окружения американского президента рассматривают потенциальное мирное соглашение как возможность для восстановления деловых связей с Россией.

В то же время остается открытым вопрос, на каких именно условиях может быть заключено соглашение. Издание отмечает, что стремление Трампа добиться быстрого результата может усилить давление на Украину, в частности в отношении уступок России.

Ранее Новини.LIVE сообщали 21 октября, что Дональд Трамп объяснил свое решение не вводить санкции против России. Американский президент заявил, что стремится сохранить возможность договориться с Москвой и использовать переговоры для урегулирования войны.

Также Новини.LIVE сообщали, что 20 октября Трамп назвал причину, по которой, по его мнению, продолжается война между Россией и Украиной. Он высказался о позициях Владимира Путина и Владимира Зеленского относительно прекращения боевых действий.