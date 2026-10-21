Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение санкций против России могло помешать переговорам об освобождении американского гражданина Стивена Хаббарда. По его словам, без этого переговоры с российской стороной не состоялись бы.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает Новини.LIVE.

Реклама

Трамп связал санкции против РФ с освобождением американца

Дональд Трамп заявил в американской социальной сети, что люди, которые требовали немедленного введения санкций против России, должны «извиниться перед ним». Он утверждает, что велись переговоры об освобождении американца Стивена Хаббарда, который ранее был приговорен в России почти к семи годам колонии по обвинению в наемничестве.

По мнению Дональда Трампа, введение санкций против РФ могло сорвать переговоры.

"Многие люди, которые требовали немедленного введения санкций против России, теперь должны извиниться перед президентом Трампом, ведь они не знали, что он вел переговоры об освобождении Стивена Хаббарда — соглашение, действительно значимое и важное для США. Если бы санкции были введены, эти переговоры, безусловно, были бы полностью и окончательно сорваны", — написал американский президент.

Читайте также:

Мы писали, что американский лидер подписал указ, согласно которому приостанавливается применение ограничений в отношении России. Эти законы называют "адскими санкциями Линдси Грэма". Такое решение может вызвать критику со стороны американских чиновников, в частности республиканцев, ведь они выступают за усиление энергетического давления на РФ.

Новини.LIVE сообщали, что после очередного обстрела со стороны России украинский президент обратился к американской общественности с призывом применить санкции Грэма. По его словам, он просит Америку проявить силу и повлиять на ситуацию.