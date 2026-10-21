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Трамп пояснив, чому не запровадив санкції проти РФ

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21 жовтня 2026 16:31
Трамп пояснив, чому не запровадив санкції Грема проти РФ: деталі Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадження санкцій проти Росії могло завадити переговорам про звільнення американського громадянина Стівена Хаббарда. За його словами, без цього не відбулося б переговорів з російською стороною.

Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає Новини.LIVE.

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Трамп пов’язав санкції проти РФ зі звільненням американця

Дональд Трамп заявив в американській соціальній мережі, що люди, які вимагали негайного запровадження санкцій проти Росії, мають "перепросити його". Він стверджує, що велися переговори щодо звільнення американця Стівена Хаббарда, який раніше був засуджений в Росії майже до семи років колонії за обвинуваченням у найманстві.

На думку Дональда Трампа, введення санкцій проти РФ могло зірвати переговори.

"Багато людей, які вимагали негайного запровадження санкцій проти Росії, тепер мають перепросити президента Трампа, адже вони не знали, що він вів переговори про звільнення Стівена Хаббарда — угоду, справді значущу й важливу для США. Якби санкції було запроваджено, ці переговори, безумовно, були б повністю й остаточно зірвані", — написав американський президент.

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Ми писали, що американський лідер підписав указ, згідно з яким призупиняється застосування обмежень для Росії. Ці закони називають "пекельними санкціями Ліндсі Грема". Таке рішення може викликати критику в американських посадовців, зокрема республіканців, адже вони виступають за посилення енергетичного тиску на РФ.

Новини.LIVE інформували, що після чергового обстрілу Росії, український президент звернувся до американської спільноти із закликом застосувати санкції Грема. За його словами, він просить Америку бути сильною та вплинути на ситуацію.

США Дональд Трамп Україна Росія Ліндсі Грем
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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