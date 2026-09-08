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Головна Новини дня Трамп і прем'єр Британії обговорили припинення вогню в Україні

Трамп і прем'єр Британії обговорили припинення вогню в Україні

Ua ru
8 вересня 2026 03:05
Трамп обговорив із Берненом питання про припинення вогню в Україні
Дональд Трамп. Фото: Reuters

У понеділок, 7 вересня, прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однією з тем їхньої розмови була війна в Україні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт британського уряду.

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Що відомо про переговори Бернема і Трампа

Згідно зі звітом про розмову, Бернем і Трамп згодні з тим, що потрібно продовжувати роботу над припиненням вогню в Україні, Лондон підтримує зусилля Вашингтона щодо відновлення переговорів.

"Щодо питання України лідери обох країн погодилися з необхідністю продовжувати роботу над припиненням вогню, яке запобігло б новим людським жертвам. Прем’єр-міністр підтвердив підтримку Великою Британією України та нещодавніх мирних переговорів під керівництвом США", — йдеться на сайті.

Також сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході. Зокрема, Бернем висловив прихильність Великої Британії до роботи з забезпечення миру та безпеки в регіоні.

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"Підкресливши важливість рішення про створення двох держав, відновлення роботи Ормузької протоки та забезпечення того, щоб Іран ніколи не отримав ядерну зброю", — йдеться у заяві.

Крім того, лідери висловили надію на швидку нову зустріч.

Як повідомляли Новини.LIVE, минулих вихідних посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ. Після переговорів президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою, обговоривши подальші дипломатичні кроки.

Також ми писали, що в інтерв’ю Axios Зеленський розповів, що США вивчають можливі заходи щодо деескалації війни РФ проти України в зимовий період. За його словами, нові пропозиції американців стосуються енергетики, експорту зерна, нафти та газу.

Великобританія Дональд Трамп перемир'я війна в Україні припинення вогню Енді Бернем
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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