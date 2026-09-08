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Главная Новости дня Трамп и премьер Британии обсудили прекращение огня в Украине

Трамп и премьер Британии обсудили прекращение огня в Украине

Ua ru
8 сентября 2026 03:05
Трамп обсудил с Берненом прекращение огня в Украине
Дональд Трамп. Фото: Reuters

В понедельник, 7 сентября, премьер-министр Британии Энди Бернем провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем их разговора касалась войны в Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт британского правительства.

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Что известно о переговорах Бернема и Трампа

Согласно отчету о разговоре, Бернем и Трамп согласны с тем, что нужно продолжать работу над прекращением огня в Украине, Лондон поддерживает усилия Вашингтона по возобновлению переговоров.

"По вопросу Украины лидеры обоих стран согласились с необходимостью продолжать работу над прекращением огня, которое предотвратило бы новые человеческие жертвы. Премьер-министр подтвердил поддержку Великобританией Украины и недавних мирных переговоров под руководством США", — сказано на сайте.

Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, Бернем изложил приверженность Британии работе по обеспечению мира и безопасности в регионе.

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"Подчеркнув важность решения о создании двух государств, возобновления работы Ормузского пролива и обеспечения того, чтобы Иран никогда не приобрел ядерное оружие", — говорится в заявлении.

Помимо этого, лидеры выразили надежду на скорую новую встречу.

Как сообщали Новини.LIVE, на прошедших выходных посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. После переговоров президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной группой, обсудив дальнейшие дипломатические шаги.

Также мы писали, что в интервью Axios Зеленский рассказал, что США изучают возможные меры по деэскалации войны РФ против Украины в зимний период. По его словам, новые предложения американцев касаются энергетики, экспорта зерна, нефти и газа.

Великобритания Дональд Трамп перемирие война в Украине прекращение огня Энди Бернем
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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