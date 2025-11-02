Відео
Україна
Трамп готовий діяти проти терористів у Нігерії — що відомо

Трамп готовий діяти проти терористів у Нігерії — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 12:39
Оновлено: 12:39
Трамп пригрозив Нігерії війною — що відомо
Дональд Трамп. Фото ілюстративне: Reuters

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував уряд Нігерії, звинувативши його у бездіяльності перед масовими вбивствами християн. Американський лідер заявив, що Вашингтон може зупинити всю допомогу цій країні та не виключив військових дій у відповідь.

Про це повідомили The Guardian.

Читайте також:

Трамп пригрозив Нігерії швидкою військовою операцією

Дональд Трамп уперше публічно пригрозив Нігерії ще кілька тижнів тому, однак цього разу його заява пролунала різкіше. Президент наголосив, що уряд країни повинен негайно зупинити переслідування та вбивства християн, інакше Сполучені Штати втрутяться. За словами Трампа, він уже дав доручення Пентагону готуватися до дій.

"Щоб повністю знищити ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини. Цим я доручаю нашому військовому міністерству підготуватися до можливих дій. Якщо ми атакуємо, це буде швидко, жорстоко та легко, так само, як терористичні бандити атакують наших любих християн. Попередження: уряду Нігерії краще діяти швидко", — заявив Трамп.

Попередження про можливі військові дії пролунало після того, як президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу раніше в суботу виступив проти заяви Трампа про те, що він визнає цю західноафриканську країну "країною, що викликає особливе занепокоєння" за неспроможність приборкати переслідування християн. На заяву президента США вже відреагував очільник Пентагону Піт Гегсет, підтвердивши готовність США до силового втручання. 

Трамп готовий діяти проти терористів у Нігерії — що відомо - фото 1
Допис Гегсета у X. Фото: скриншот

"Вбивства невинних християн у Нігерії — і будь-де — мають негайно припинитися. Міністерство війни готується до дій. Або уряд Нігерії захистить християн, або ми знищимо ісламських терористів, які чинять ці жахливі звірства", — наголосив Піт Гегсет

Нагадаємо, що Дональд Трамп натякнув на можливе відновлення ядерних випробувань у США — але лише якщо це зроблять інші країни.

Раніше ми також інформували, що зустріч Трампа із Сі Цзіньпіном завершилася неочікуваними домовленостями, які можуть змінити геополітичний баланс.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
