Трамп готов действовать против террористов в Нигерии — детали

Трамп готов действовать против террористов в Нигерии — детали

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 12:39
обновлено: 13:22
Трамп пригрозил Нигерии войной - что известно
Дональд Трамп. Фото иллюстративное: Reuters

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал правительство Нигерии, обвинив его в бездействии перед массовыми убийствами христиан. Американский лидер заявил, что Вашингтон может остановить всю помощь этой стране и не исключил военных действий в ответ.

Об этом сообщили The Guardian.

Читайте также:

Трамп пригрозил Нигерии немедленной военной операцией

Дональд Трамп впервые публично пригрозил Нигерии еще несколько недель назад, однако на этот раз его заявление прозвучало резче. Президент подчеркнул, что правительство страны должно немедленно остановить преследования и убийства христиан, иначе Соединенные Штаты вмешаются. По словам Трампа, он уже дал поручение Пентагону готовиться к действиям.

"Чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные преступления. Этим я поручаю нашему военному министерству подготовиться к возможным действиям. Если мы атакуем, это будет быстро, жестоко и легко, так же, как террористические бандиты атакуют наших любимых христиан. Предупреждение: правительству Нигерии лучше действовать быстро", — заявил Трамп.

Предупреждение о возможных военных действиях прозвучало после того, как президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу ранее в субботу выступил против заявления Трампа о том, что он признает эту западноафриканскую страну "страной, вызывающей особое беспокойство" за неспособность обуздать преследования христиан. На заявление президента США уже отреагировал глава Пентагона Пит Гегсет, подтвердив готовность США к силовому вмешательству.

Трамп готовий діяти проти терористів у Нігерії — що відомо - фото 1
Сообщение Гегсета в X. Фото: скриншот

"Убийства невинных христиан в Нигерии — и где бы то ни было — должны немедленно прекратиться. Министерство войны готовится к действиям. Или правительство Нигерии защитит христиан, или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства", — подчеркнул Пит Гегсет

Напомним, что Дональд Трамп намекнул на возможное возобновление ядерных испытаний в США — но только если это сделают другие страны.

Ранее мы также информировали, что встреча Трампа с Си Цзиньпином завершилась неожиданными договоренностями, которые могут изменить геополитический баланс.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
