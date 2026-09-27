Дональд Трамп допустив угоду між США та Кубою без бойових дій

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reurets

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Куба можуть досягти домовленостей без застосування військової сили. За його словами, Вашингтон хоче допомогти Кубі та "відкрити" країну для американців. Водночас адміністрація Трампа раніше заявляла про намір змінити уряд Куби.

Про це Дональд Трамп повідомив у коментарі журналістам у Білому домі, передає Reuters, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Трамп заявив про можливу угоду з Кубою

Дональд Трамп у суботу, 26 вересня, заявив, що США та Куба можуть укласти угоду, для досягнення якої не знадобиться військова операція.

"Я б сказав, що Куба і ми укладемо угоду. Я не думаю, що нам знадобляться військові", — сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Перед від'їздом до Теннессі президент США також заявив, що Вашингтон хоче допомогти Кубі.

Читайте також:

"Ми хочемо допомогти Кубі. Ми хочемо відкрити Кубу для нашого народу", — сказав він.

Що заявляли США та Куба

Раніше цього тижня під час виступу на Генеральній асамблеї ООН Трамп назвав Кубу "державою, що не відбулася", і заявив, що на острів прийде свобода. Під час його виступу кубинська делегація вийшла із зали.

Пізніше міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив в ООН, що Куба завжди буде відкритою до діалогу зі США. При цьому він безпосередньо не коментував заяву Трампа.

"Ми відкриті для комерційних і ділових відносин із американськими компаніями, так само як і з будь-якою іншою країною", — сказав Родрігес.

Водночас кубинський міністр розкритикував торговельне ембарго США проти Куби.

США посилюють тиск на Кубу

США зберігають ембарго щодо Куби вже понад 60 років, а адміністрація Трампа посилює тиск після використання військових у січні для усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Також адміністрація Трампа відкрито заявила, що її метою є зміна уряду Куби. Нафтова блокада, запроваджена США на початку цього року, поставила країну під серйозне навантаження, оскільки вона бореться з дефіцитом палива та відключеннями електроенергії, що посилюються через несправну інфраструктуру.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Дональд Трамп заявив про бажання домогтися угоди між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним для завершення війни в Україні. Американський президент зазначив, що хоче, щоб обидві сторони домовилися.

Також Новини.LIVE писав, що Трамп під час зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку запропонував українському президенту провести переговори з Путіним у Москві. Зеленський відхилив цю пропозицію та був роздратований.