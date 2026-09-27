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Главная Новости дня Трамп допустил соглашение между США и Кубой без боевых действий

Трамп допустил соглашение между США и Кубой без боевых действий

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27 сентября 2026 07:29
Дональд Трамп допустил заключение соглашения между США и Кубой без боевых действий
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Куба могут достичь договорённостей без применения военной силы. По его словам, Вашингтон хочет помочь Кубе и «открыть» страну для американцев. В то же время администрация Трампа ранее заявляла о намерении сменить правительство Кубы.

Об этом Дональд Трамп сообщил в комментарии журналистам в Белом доме, передает Reuters, информирует Новини.LIVE.

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Трамп заявил о возможном соглашении с Кубой

Дональд Трамп в субботу, 26 сентября, заявил, что США и Куба могут заключить соглашение, для достижения которого не понадобится военная операция.

"Я бы сказал, что Куба и мы заключим соглашение. Я не думаю, что нам понадобятся военные", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

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Перед отъездом в Теннесси президент США также заявил, что Вашингтон хочет помочь Кубе.

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"Мы хотим помочь Кубе. Мы хотим открыть Кубу для нашего народа", — сказал он.

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Что заявляли США и Куба

Ранее на этой неделе во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН Трамп назвал Кубу "государством, которое не состоялось", и заявил, что на остров придет свобода. Во время его выступления кубинская делегация покинула зал.

Позже министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил в ООН, что Куба всегда будет открыта для диалога с США. При этом он напрямую не комментировал заявление Трампа.

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"Мы открыты для коммерческих и деловых отношений с американскими компаниями, так же как и с любой другой страной", — сказал Родригес.

В то же время кубинский министр раскритиковал торговое эмбарго США против Кубы.

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США усиливают давление на Кубу

США сохраняют эмбарго в отношении Кубы уже более 60 лет, а администрация Трампа усиливает давление после того, как в январе прибегла к использованию военных для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Также администрация Трампа открыто заявила, что ее целью является смена правительства Кубы. Нефтяная блокада, введенная США в начале этого года, создала серьезную нагрузку на страну, поскольку она борется с дефицитом топлива и отключениями электроэнергии, которые усугубляются из-за неисправной инфраструктуры.

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Ранее Новини.LIVE сообщал, что Дональд Трамп заявил о желании добиться соглашения между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для завершения войны в Украине. Американский президент отметил, что хочет, чтобы обе стороны договорились.

Также Новини.LIVE писал, что Трамп во время встречи с Зеленским в Нью-Йорке предложил украинскому президенту провести переговоры с Путиным в Москве. Зеленский отклонил это предложение и был раздражен.

США Дональд Трамп Куба соглашение военная операция
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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