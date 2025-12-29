Відео
Головна Новини дня Трамп допустив, що заява про атаку на резиденцію Путіна є фейком

Трамп допустив, що заява про атаку на резиденцію Путіна є фейком

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 22:11
Трамп допустив, що заява Кремля про атаку на резиденцію Путіна є фейком
Дональд Трамп. Фото ілюстративне: Reuters

Президент США Дональд Трамп розповів про те, що російський диктатор Володимир Путін звинувачує Україну. Кремль повідомив його, що вона нібито атакувала його резиденцію дронами.

Про це повідомляє NYT.

Читайте також:

Фейк від Путіна

Трамп заявив, що Путін повідомив йому під час їхньої телефонної розмови у понеділок вранці про ймовірний напад на його державну резиденцію в Новгородській області. 

"Це недобре. Не забувайте про "Томагавки". Я зупинив "Томагавки". Я не хотів цього, бо ми говоримо про, знаєте, делікатний період. Одне діло атакувати, бо на них нападають. Інше діло атакувати його [Путіна] будинок. Зараз не слушний час робити це", — зазначив Трамп журналістам у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Відповідаючи на зауваження репортерів, що заява Кремля може виявитися фальшивою та на запитання, чи підтвердили розвідувальні служби США факт нападу, Трамп сказав:

"Ми дізнаємося. Ви кажете, що, можливо, нападу не було. Можливо, я гадаю, але Путін сказав мені сьогодні вранці, що був".

Нагадаємо, що Росія пообіцяла завдати ударів по Україні у відповідь на нібито здійснену атаку на держрезиденцію Путіна та заявила, що цілі для таких ударів вже були обрані.

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський відреагував на заяви Кремля щодо нібито атаку на резиденцію Путіна. Президент України назвав їх фейком.

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп Кремль дрони
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
